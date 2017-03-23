Вышли в финал XIII Бизнес-Премии Приморского края

23 марта подведены итоги голосования в полуфинале XIII Бизнес-Премии Приморского края «Компания года и Менеджер года» по итогам 2016 года. Кто же в конечном счете станет победителем в номинациях конкурса? Это теперь зависит от Экспертного совета Премии. 51 эксперт должны проголосовать до 1 апреля и выбрать лидера в каждой номинации.
Итак, финалистами стали в номинациях:
Компания года Приморского края-2016
|1
|«Авиакомпания «Аврора», АО (Приморский филиал)
|2
|«ДНС-Приморье», ООО
|3
|«Ратимир», ООО
|4
|«Южморрыбфлот» ОАО
«Менеджер года Приморского края-2016»
|1
|АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Юрьевич, ООО «ДНС групп»
|2
|ДЕНИСЕНКО Юрий Петрович, ААК «Прогресс»
|3
|КАСПИН Владимир Леонидович, ООО «Ремонтно-строительная КФК»
|4
|СУХИХ Илья Владимирович, ООО «ЗУМА Паназиатский ресторан»
«Развивающийся бизнес Приморского края-2016»
|1
|«ДВЗ «Звезда», АО
|2
|Холдинг «Монастырев и Ко», ООО
|3
|«Ханкайский АПК «Грин Агро», ООО
|4
|«Три кота», ООО
«Социально ответственный бизнес Приморского края-2016»
|1
|«Восточный порт», АО
|2
|««Гормолокозавод Артемовский», ООО
|3
|«Приморский центр микрохирургии глаза», ООО
|4
|«Транснефть – Порт Козьмино», ООО
Оргкомитет выражает благодарность 48 экспертам, своевременно проголосовавшим в полуфинале. Их голоса в основном и определили финалистов. Но открытое голосование приморцев на сайте Премии WWW. DV-RATING.ru внесло значительные коррективы в две номинации «Менеджер года» и «Развивающийся бизнес», где решение экспертов не совпало с мнением приморцев. 7478 голосов были учтены при подведении итогов.
Роль Краевой Бизнес-Премии в формировании открытой экономики и инвестиционной привлекательности края подчеркнул на недавней пресс-конференции председатель Оргкомитета XIII Бизнес-Премии, первый вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ. «Большие ставки делаем на резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток – это новые лидеры экономики края, которые, уверен, займут достойные места в списке победителей», – отметил первый вице-губернатор.
«Сегодня финалисты уже могут принимать поздравления: они – лауреаты Бизнес-Премии-2016, - считает исполнитель директор Бизнес-Премии, генеральный директор Издательской компании «Золотой Рог» Елена БАРКОВА. - Кто из них станет победителем – определит 2-й тур голосования, который продлится до конца марта. А 5 апреля пройдет Церемония награждения победителей и лауреатов».