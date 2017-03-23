Вышли в финал XIII Бизнес-Премии Приморского края

7478 голосов были учтены при подведении итогов

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

23 марта подведены итоги голосования в полуфинале XIII Бизнес-Премии Приморского края «Компания года и Менеджер года» по итогам 2016 года. Кто же в конечном счете станет победителем в номинациях конкурса? Это теперь зависит от Экспертного совета Премии. 51 эксперт должны проголосовать до 1 апреля и выбрать лидера в каждой номинации.

Итак, финалистами стали в номинациях:

Компания года Приморского края-2016

1 «Авиакомпания «Аврора», АО (Приморский филиал) 2 «ДНС-Приморье», ООО 3 «Ратимир», ООО 4 «Южморрыбфлот» ОАО

«Менеджер года Приморского края-2016»

1 АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Юрьевич, ООО «ДНС групп» 2 ДЕНИСЕНКО Юрий Петрович, ААК «Прогресс» 3 КАСПИН Владимир Леонидович, ООО «Ремонтно-строительная КФК» 4 СУХИХ Илья Владимирович, ООО «ЗУМА Паназиатский ресторан»

«Развивающийся бизнес Приморского края-2016»

1 «ДВЗ «Звезда», АО 2 Холдинг «Монастырев и Ко», ООО 3 «Ханкайский АПК «Грин Агро», ООО 4 «Три кота», ООО

«Социально ответственный бизнес Приморского края-2016»

1 «Восточный порт», АО 2 ««Гормолокозавод Артемовский», ООО 3 «Приморский центр микрохирургии глаза», ООО 4 «Транснефть – Порт Козьмино», ООО

Оргкомитет выражает благодарность 48 экспертам, своевременно проголосовавшим в полуфинале. Их голоса в основном и определили финалистов. Но открытое голосование приморцев на сайте Премии WWW. DV-RATING.ru внесло значительные коррективы в две номинации «Менеджер года» и «Развивающийся бизнес», где решение экспертов не совпало с мнением приморцев. 7478 голосов были учтены при подведении итогов.

Роль Краевой Бизнес-Премии в формировании открытой экономики и инвестиционной привлекательности края подчеркнул на недавней пресс-конференции председатель Оргкомитета XIII Бизнес-Премии, первый вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ. «Большие ставки делаем на резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток – это новые лидеры экономики края, которые, уверен, займут достойные места в списке победителей», – отметил первый вице-губернатор.

«Сегодня финалисты уже могут принимать поздравления: они – лауреаты Бизнес-Премии-2016, - считает исполнитель директор Бизнес-Премии, генеральный директор Издательской компании «Золотой Рог» Елена БАРКОВА. - Кто из них станет победителем – определит 2-й тур голосования, который продлится до конца марта. А 5 апреля пройдет Церемония награждения победителей и лауреатов».