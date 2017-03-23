Более 200 человек тушили пожар в Приморье

Из-за возгорания сухой травы возникла угроза перехода огня по двум направлениям

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Комплексные учения по ликвидации природных пожаров прошли в Шкотовском районе Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. В них приняло участие более 200 человек и 40 единиц специальной техники.

Согласно легенде учений, из-за возгорания сухой травы возникла угроза перехода огня по двум направлениям.

«Огонь пошел в сторону населенного пункта и на территорию лесного фонда. Поэтому необходимо отсечь огонь от жилых и подсобных строений и не дать ему уйти в лес, где справиться с ним будет намного сложнее из-за труднодоступной местности», – рассказал директор департамента лесного хозяйства Приморского края Владимир Иванов.

По тревоге оперативные группы приморского лесничества, авиалесоохраны, краевые пожарные, силы МЧС и арендаторов лесных участков прибывают к месту пожара. Мобильные бригады лесничих на высокопроходимых машинах проникают к эпицентру возгорания, где с помощью ранцевых огнетушителей, воздуходувок борются с пламенем. Параллельно пожарные подразделения устраивают массированную водяную атаку, не давая огню распространиться дальше.

Одновременно с пожарными в работу включается тяжелая гусеничная техника, которая нарезает минерализованную полосу, тем самым пресекая распространение пожара. Сотрудники полиции и скорой помощи ограничивают доступ в опасную зону и готовы оказывать первую медицинскую помощь. Всего в учениях задействовано более 200 специалистов различных ведомств и 40 единиц различной специальной техники.

Спустя некоторое время пожар локализован, проводится тушение отдельных очагов, проливка территории.

По словам организаторов учений, данное мероприятие проводится для отработки в реальных условиях навыков тушения лесных пожаров, отточки всех нюансов, которые могут возникнуть при ликвидации настоящего пожара, взаимодействия всех оперативных служб и обеспечения безопасности пожаротушения.

«К примеру, спасательные расчеты произвели боевое развертывание, проложили пожарные рукава, перекрыв проезд для бульдозеров, нарезающих минерализованную полосу. Необходимо время, чтобы исправить ситуацию, а на реальном пожаре оно очень дорого. Каждое подразделение должно четко знать поставленную задачу, чтобы не мешать друг другу, а помогать. Вот эти все моменты и отрабатываются на таких учениях», – пояснил директор департамента гражданской защиты Приморского края.

За ходом учений наблюдали и юные лесничие из Артемовской школы-интерната, где по инициативе департамента лесного хозяйства Приморского края создано первое в регионе школьное лесничество.

«Сегодня ребята своими глазами увидели, как и с помощью какой техники, оборудования происходит борьба с лесными пожарами. Мы заинтересованы в том, чтобы в лесную отрасль приходили молодые, грамотные специалисты. Поэтому активно сотрудничаем со школьным лесничеством, помогая инвентарем, формой, привлекая детей к посадкам молодых саженцев, уходу за ними», – подчеркнул Владимир Иванов.

Руководитель ведомства отметил, что сохранение лесного богатства Приморья – это задача, которой нужно заниматься постоянно с привлечением широкого круга специалистов и общественности.

Отметим, в Приморье в боевой готовности для борьбы с лесными пожарами находятся более двух тысяч специалистов, тысячи единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.