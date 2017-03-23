Известная приморская пенсионерка попросила у Малахова модный совет

Баба Валя продолжает набирать подписчиков

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Известная приморская пенсионерка Баба Валя из Находки продолжает набирать популярность в Инстаграме, сообщает РИА VladNews.

Сегодня Баба Валя, выставив новое фото, попросила у Малахова совет.

- Андрей, я на всякий случай собрала вещи на передачу. И посмотрела в гугле, что взять с собой модного в Москву! Итак, в моем чемодане: чокер, снепбек, смузи, бомбер, лоферы. Подскажите, что ещё взять?! – подписала фото пенсионерка.

С новой фотографией оживились и подписчики, которые моментально поведали Бабе Вале о модных трендах этого сезона.

Стоит отметить, что комментаторы продолжают восхищаться приморской пенсионеркой. Подписчики предложили Бабе Вале даже выйти в прямой эфир, чтобы в реальном времени пообщаться с ней.