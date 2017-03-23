К участию приглашаются как слушатели, так и докладчики

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается прием заявок на участие в конференции «Перекрестки возможностей». Она пройдет в приморской столице 5 апреля. Основные задачи конференции – пропаганда здорового образа жизни, формирование у несовершеннолетних осознанного отрицательного отношения к употреблению психоактивных веществ.

«Приглашаем принять участие в конференции как слушателей, так и докладчиков – педагогов и школьников в возрасте от 14 до 18 лет, – отметил директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков. – Во время конференции планируем обсудить полученный опыт при организации мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ. Также рассмотрим такие вопросы, как отношение молодежи к проблеме наркомании, роль СМИ и органов школьного самоуправления в профилактике наркозависимости и многое другое».

После проведения конференции организаторы планируют издать для дальнейшего использования электронный сборник лучших представленных проектов.

Заявки от слушателей и докладчиков принимаются до 31 марта (включительно) в отделе проектов и программ МКУ «Молодежный ресурсный центр» по электронной почте: skrobova.ksenia@yandex.ru. За более подробной информацией о конференции и условиях участия следует обращаться по тел. 222-22-94 (Харлан Ксения Васильевна).

Мероприятие пройдет в рамках муниципальной программы «“Молодежь – Владивостоку” на 2014-2019 годы», его главный организатор – МКУ «Молодежный ресурсный центр».