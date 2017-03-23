Снег накрыл некоторые районы в Приморье

Во Владивостоке осадков не ожидается

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

В минувшие сутки погода в Приморье была нестабильной, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В разных районах края выпали осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха составила 0 °С до +9 °С. Минувшей ночью воздух выхолаживался от −3 °С до −10 °С. В некоторых районах стало холоднее на 1–5 градусов.

Во Владивосток было без осадков, порывистый ветер, максимальная температура +5…+7 °С. К утру похолодало до −2 °С.

Сегодня в Приморье на большей части края без осадков. На севере сохраняются местами небольшие осадки. Ветер слабый до умеренного. Воздух прогрелся до +1…+10 °С.

Во Владивостоке облачно, без осадков. Во второй половине дня воздух прогреется до +5…+8 °С.

Завтра, 24 марта, давление над краем будет постепенно расти. Ночью на севере еще возможен слабый снег, а днем осадки в основном прекратятся. Ветер сохранится от слабого до умеренного. Ночью температура воздуха −1…−9 °С, при прояснениях в горных районах воздух выхолодится до −15 °С. Днем весеннее солнце прогреет воздух до +3…+10 °С.

В пятницу во Владивостоке существенных изменений погодных условий не ожидается. Осадков по-прежнему не будет, температурный фон на уровне сегодняшних суток.