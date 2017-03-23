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Противозачаточные балетки защитят женщин от рака, - ученые

Препараты защитят и от некоторых венерических заболеваний
Фото: happylady.su Фото: happylady.su
Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследований установили, что противозачаточные таблетки помогут представительницам прекрасного пола блокировать развитие опасных образований, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Специалисты провели исследование, участницами которого стали примерно 3 тысячи женщин, которые долгое время применяли противозачаточные препараты. Результат показал, что таблетки позволяют так же избавиться от некоторых венерических заболеваний.

По мнению самих представительниц прекрасного пола, противозачаточные таблетки вызывают различные заболевания, в частности провоцируют развитие раковых клеток в матке и яичнике. Однако специалисты выяснили, что данная теория не соответствует действительности.

Результат исследования показал, что данные таблетки снижают риск развития рака у женщин и помогает избежать онкологических заболеваний молочных желез.

Но не стоит забывать, что противозачаточные препараты оказывают воздействие на женские гормоны, поэтому перед применением следует проконсультироваться с врачом.

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