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Спрогнозировать свою смерть возможно

Способность правильно определять запахи влияет на функционирование мозга
Фото: nseri.com Фото: nseri.com
Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Ученые нашли способ, который позволит человеку спрогнозировать свою скорую смерть, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Lenta.RU.

В течение 10 лет специалисты из Швеции наблюдали за 1774 людьми в возрасте 40-90 лет. В самом начале исследования респондентам предложили пройти тест, который содержал в себе 13 разных запахов - их-то и надо было определить испытуемым. Вероятность смерти человека зависила от его способности правильно определять запахи. В среднем, один неправильный ответ на тест означал повышение риска смерти (в течение периода исследования) на восемь процентов. 

Таким образом, ученые пришли к выводу, что способность правильно определять запахи влияет на функционирование мозга. Нарушения в работе последнего, как считают эксперты, напрямую увеличивают риск смерти.

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