Полицейским разрешили прерывать одиночные пикеты

Постановление Конституционного суда уже вступило в силу

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Конституционный суд (КС) России во вторник, 21 марта, опубликовал постановление, согласно которому сотрудники полиции могут остановить любой одиночный пикет, даже если пикетчик соблюдает все правила, сообщает Snob.ru

Чтобы прекратить пикетирование, полицейским достаточно решить, что жизни и здоровью пикетчика что-то или кто-то угрожает и защитить его от опасности можно только в отделе полиции. В таком случае полицейские могут силой отвезти пикетчика в отдел, поскольку в их обязанности входит защищать граждан от угроз. При этом полицейские обязаны оформлять протокол о доставлении и отпускать пикетчика только тогда, когда сочтут, что опасность миновала.

Конституционный суд гарантировал право россиян на свободу собраний и одиночные пикеты. Одновременно суд обязал полицейских предпринимать «разумные меры» для «предотвращения нарушений общественного порядка и безопасности, а также защиты» одиночных пикетчиков. Если же полицейские прекратили одиночный пикет без оснований, суд может счесть это нарушением прав пикетчика.

Постановление Конституционного суда уже вступило в силу. Его нельзя обжаловать. КС вынес это решение, рассмотрев жалобу Владимира Сергиенко, чей одиночный пикет в Белгороде 1 мая 2015 года прервали сотрудники полиции.

Сергиенко начала пикет в 15:00. Через 25 минут полицейские потребовали прекратить акцию. Пикетчик отказался. Тогда правоохранители под предлогом возможной опасности для жизни и здоровья Сергиенко отвезли его в отдел полиции, где составили протокол о доставлении.

Полицейские утверждают, что горожане могли напасть на пикетчика, потому что его взгляды не совпадают с их мнением. Сергиенко настаивает на том, что полицейские не должны были прерывать пикет и что он не нуждался в защите. Пикетчик заявил, что защищать его надо было только тогда, когда на него действительно попробуют напасть.