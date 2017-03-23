Больше всех ПДД в Приморье не соблюдают пешеходы 17:30, 23 марта Больше всех ПДД в Приморье не соблюдают пешеходы
Более 200 человек тушили пожар в Приморье 17:17, 23 марта Более 200 человек тушили пожар в Приморье (Фото)
Подведены итоги голосования в полуфинале XIII Бизнес-Премии Приморья 17:04, 23 марта Подведены итоги голосования в полуфинале XIII Бизнес-Премии Приморья
Новостная лента
Март, 23 четверг
00:09
РИА VladNews ждет ваших новостей
00:09
Ребенку из Владивостока срочно нужна помощь
23:02
Полицейским разрешили прерывать одиночные пикеты
22:20
Во Владивостоке продолжается прием заявок на участие в конференции «Перекрестки возможностей»
21:00
Версию о постороннем лице за штурвалом разбившегося Ту-154 опровергли
20:08
SpaceX и НАСА ищут места для посадки на Марс
19:04
Украина запретила Юлии Самойловой въезд на "Евровидение". Реакции и факты
18:34
Фитнес-тренировка закончилась смертью
18:09
Украинские власти опять в шоке: после Крыма иностранцы собрались на Донбасс
17:44
Спрогнозировать свою смерть возможно
17:30
Больше всех ПДД в Приморье не соблюдают пешеходы
17:25
Какой сегодня праздник: 23 марта - Всемирный день метеорологии
17:17
Более 200 человек тушили пожар в Приморье Фото
17:04
Подведены итоги голосования в полуфинале XIII Бизнес-Премии Приморья
17:04
Аферист Чубайс "прокололся" еще на 150 млн долларов!
16:53
Злоумышленники напали на мужчину во Владивостоке
16:40
За сутки на дорогах Приморья произошло более 60 ДТП
Восток Цемент
16:28
Приморские спасатели взрывают лед на реках Фото
16:27
В Приморье заключенный выпал со второго этажа и разбился насмерть Эксклюзив
16:16
В Приморье нарушение ПДД чуть не стоило пешеходу жизни
16:04
Дневник девушки: Моя новая жизнь, я тебя люблю! Эксклюзив
15:56
Житель Владивостока лишился автомобиля за долги
15:49
Известная приморская пенсионерка попросила у Малахова модный совет
15:42
Июль - лучшее время для отдыха во Владивостоке
15:34
Снег накрыл некоторые районы в Приморье
15:27
Лауреатов «Молодежного вектора» ждут денежные премии
15:15
Тайна «тяжелой кости» раскрыта
15:03
Приморец осужден за «пьяную» езду
14:55
Противозачаточные таблетки защитят женщин от рака, - ученые
14:50
Дорожный пристав собирает урожай автомобилей должников во Владивостоке
14:37
Временный порядок оборудования подержанных автомобилей системой «ЭРА-ГЛОНАСС» заработает в начале апреля
14:36
Sberbank CIB запустил программу летней стажировки и принимает заявки на участие
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4103 (42) от 24 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
День М впишут в современный тренд
«Эру-ГЛОНАСС» вводят по временной схеме
На Окатовой поставят стену с контрфорсами
Хорошо весной на лыжах. Да еще по льду…
Подростков отправят на заводы
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Полицейским разрешили прерывать одиночные пикеты

Постановление Конституционного суда уже вступило в силу
Фото: politobzor.net Фото: politobzor.net
Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Конституционный суд (КС) России во вторник, 21 марта, опубликовал постановление, согласно которому сотрудники полиции могут остановить любой одиночный пикет, даже если пикетчик соблюдает все правила, сообщает Snob.ru

Чтобы прекратить пикетирование, полицейским достаточно решить, что жизни и здоровью пикетчика что-то или кто-то угрожает и защитить его от опасности можно только в отделе полиции. В таком случае полицейские могут силой отвезти пикетчика в отдел, поскольку в их обязанности входит защищать граждан от угроз. При этом полицейские обязаны оформлять протокол о доставлении и отпускать пикетчика только тогда, когда сочтут, что опасность миновала.

Конституционный суд гарантировал право россиян на свободу собраний и одиночные пикеты. Одновременно суд обязал полицейских предпринимать «разумные меры» для «предотвращения нарушений общественного порядка и безопасности, а также защиты» одиночных пикетчиков. Если же полицейские прекратили одиночный пикет без оснований, суд может счесть это нарушением прав пикетчика.

Постановление Конституционного суда уже вступило в силу. Его нельзя обжаловать. КС вынес это решение, рассмотрев жалобу Владимира Сергиенко, чей одиночный пикет в Белгороде 1 мая 2015 года прервали сотрудники полиции.

Сергиенко начала пикет в 15:00. Через 25 минут полицейские потребовали прекратить акцию. Пикетчик отказался. Тогда правоохранители под предлогом возможной опасности для жизни и здоровья Сергиенко отвезли его в отдел полиции, где составили протокол о доставлении.

Полицейские утверждают, что горожане могли напасть на пикетчика, потому что его взгляды не совпадают с их мнением. Сергиенко настаивает на том, что полицейские не должны были прерывать пикет и что он не нуждался в защите. Пикетчик заявил, что защищать его надо было только тогда, когда на него действительно попробуют напасть.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке продолжается прием заявок на участие в конференции «Перекрестки возможностей»
22:20, 23 марта 2017 Во Владивостоке продолжается прием заявок на участие в конференции «Перекрестки возможностей»

К участию приглашаются как слушатели, так и докладчики

SpaceX и НАСА ищут места для посадки на Марс
20:08, 23 марта 2017 SpaceX и НАСА ищут места для посадки на Марс

Первый полёт SpaceX запланировала на 2018 год

Какой сегодня праздник: 23 марта - Всемирный день метеорологии
17:25, 23 марта 2017 Какой сегодня праздник: 23 марта - Всемирный день метеорологии

В этот день проводятся соответствующие пропагандистские мероприятия

Известная приморская пенсионерка попросила у Малахова модный совет
15:49, 23 марта 2017 Известная приморская пенсионерка попросила у Малахова модный совет

Баба Валя продолжает набирать подписчиков

Июль - лучшее время для отдыха во Владивостоке
15:42, 23 марта 2017 Июль - лучшее время для отдыха во Владивостоке

Весна обещает быть теплой и сухой

Снег накрыл некоторые районы в Приморье
15:34, 23 марта 2017 Снег накрыл некоторые районы в Приморье

Во Владивостоке осадков не ожидается

Лауреатов «Молодежного вектора» ждут денежные премии
15:27, 23 марта 2017 Лауреатов «Молодежного вектора» ждут денежные премии

Для выдвижения кандидату необходимо предоставить ходатайство о выдвижении и согласие на обработку персональных данных