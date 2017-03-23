Sberbank CIB запустил программу летней стажировки и принимает заявки на участие

Зачисление на программу проводится по результатам тестирования

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Sberbank CIB запустил программу летней стажировки 2017 года Head Start@Sberbank CIB. География программы в этом году особенно широка. Возможность пройти стажировку появится не только у выпускников московских вузов, которые традиционно стажируются в Московском офисе компании, но и у их сверстников во Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Тюмени и Хабаровске, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

К участию в программе приглашаются выпускники и студенты старших курсов ведущих вузов со знанием английского языка, нацеленные на карьеру в финансовой индустрии. Дальневосточникам анкету необходимо заполнить до 10 апреля. В разделе «Карьера» на сайте Sberbank CIB можно ознакомиться с информацией об этапах конкурса. Сама стажировка пройдет с 3 июля по 31 августа.

Зачисление на программу проводится по результатам тестирования (комплексная оценка потенциала: анализ информации и готовность к изменениям, оценка уровня владения английским языком), а также по итогам участия в кейсе и интервью. Кандидаты, успешно прошедшие отбор, будут приглашены на Летний класс – обучающую программу, где проводятся лекции и мастер-классы специалистов Sberbank CIB и приглашенных экспертов. Эта традиционная для программы схема оценки и обучения позволяет проверить свои знания, расширить экспертизу и выбрать подразделение компании для стажировки.

Программа стажировки ежегодно посвящена актуальной нефинансовой теме; тема этого года – «Инновации в медицине». О целях стажировки и выбранной проблематике рассказывает Мария Колесникова, руководитель отдела управления талантами Sberbank CIB.

«Сегодня трудно представить себе сферу деятельности, которую не затрагивало бы развитие технологий, и медицина, равно как и финансовая отрасль, находится в авангарде передовых изменений. Инновационные процессы, с одной стороны, открывают новые возможности, а с другой – требует от людей адаптивности и готовности к новым вызовам. Как показывает наш опыт стажировок, именно современным выпускникам вузов удается сочетать хорошую фундаментальную базу знаний и эмоциональную гибкость, умение быстро принимать решения. Такие люди будут создавать компании будущего, и для нас очень важно, что уже сегодня талантливая молодежь присоединяется к нашей команде. Ежегодно около 30% стажеров остаются работать в Sberbank CIB и вносят большой вклад в бизнес-результат. В этом году мы с особой гордостью хотели бы отметить, что стажировка Sberbank CIB пройдет во многих городах России. Это позволит еще большему числу молодых людей проявить себя и определиться с выбором в построении профессиональной карьеры».

Стажеры этого года смогут поработать в бизнес-подразделениях Sberbank CIB на Дальнем Востоке (Управление клиентских менеджеров CIB, Отдел кредитования CIB, Управление глобальных рынков).

Актуальную информацию о программе HeadStart@Sberbank CIB и последние новости о корпоративной жизни Sberbank CIB можно найти на странице компании в Facebook.

Телефон для вопросов, связанных со стажировкой:

Тел.: +7 (4212) 59 70 38 (Виктория Неретина)

E-mail: vvneretina@sberbank.ru

Информация для редакций

Sberbank CIB – корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Ключевыми направлениями деятельности являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес[1], инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства, федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.