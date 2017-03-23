Больше всех ПДД в Приморье не соблюдают пешеходы 17:30, 23 марта Больше всех ПДД в Приморье не соблюдают пешеходы
Более 200 человек тушили пожар в Приморье 17:17, 23 марта Более 200 человек тушили пожар в Приморье (Фото)
За сутки на дорогах Приморья произошло более 60 ДТП 16:40, 23 марта За сутки на дорогах Приморья произошло более 60 ДТП
Новостная лента
Март, 23 четверг
21:07
РИА VladNews ждет ваших новостей
21:07
Ребенку из Владивостока срочно нужна помощь
21:00
Версию о постороннем лице за штурвалом разбившегося Ту-154 опровергли
20:08
SpaceX и НАСА ищут места для посадки на Марс
19:04
Украина запретила Юлии Самойловой въезд на "Евровидение". Реакции и факты
18:34
Фитнес-тренировка закончилась смертью
18:09
Украинские власти опять в шоке: после Крыма иностранцы собрались на Донбасс
17:44
Спрогнозировать свою смерть возможно
17:30
Больше всех ПДД в Приморье не соблюдают пешеходы
17:25
Какой сегодня праздник: 23 марта - Всемирный день метеорологии
17:17
Более 200 человек тушили пожар в Приморье Фото
17:04
Вышли в финал XIII Бизнес-Премии Приморского края
17:04
Аферист Чубайс "прокололся" еще на 150 млн долларов!
16:53
Злоумышленники напали на мужчину во Владивостоке
16:40
За сутки на дорогах Приморья произошло более 60 ДТП
16:28
Приморские спасатели взрывают лед на реках Фото
16:27
В Приморье заключенный выпал со второго этажа и разбился насмерть Эксклюзив
16:16
В Приморье нарушение ПДД чуть не стоило пешеходу жизни
16:04
Дневник девушки: Моя новая жизнь, я тебя люблю! Эксклюзив
15:56
Житель Владивостока лишился автомобиля за долги
15:49
Известная приморская пенсионерка попросила у Малахова модный совет
15:42
Июль - лучшее время для отдыха во Владивостоке
15:34
Снег накрыл некоторые районы в Приморье
15:27
Лауреатов «Молодежного вектора» ждут денежные премии
15:15
Тайна «тяжелой кости» раскрыта
15:03
Приморец осужден за «пьяную» езду
14:55
Противозачаточные таблетки защитят женщин от рака, - ученые
14:50
Дорожный пристав собирает урожай автомобилей должников во Владивостоке
14:37
Временный порядок оборудования подержанных автомобилей системой «ЭРА-ГЛОНАСС» заработает в начале апреля
14:36
Sberbank CIB запустил программу летней стажировки и принимает заявки на участие
14:24
Ученые создали очки, которые позволят видеть больше цветов
14:19
«Ростелеком» предлагает предприятиям Приморского края услугу «Видеокомфорт»
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4102 (41) от 23 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Обновленной библиотеке добавили крылья
Медведю забыли оформить допуск. На выступление
Получателям бесплатного гектара предлагают помощь. Даром и за деньги
По пассифлоре часы можно сверять
Звуки Владивостока записали в ДВФУ
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Версию о постороннем лице за штурвалом разбившегося Ту-154 опровергли

Срок следствия авиакатастрофы продлен на шесть месяцев
Фото: ru.sputniknewslv.com Фото: ru.sputniknewslv.com
Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Версия о пилотировании посторонним лицом военного самолета Ту-154, потерпевшего крушение в водах Черного моря близ Сочи в декабре прошлого года, не имеет никаких оснований, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Разговоры о том, что возможной причиной авиакатастрофы над Черным морем стала замена одного из членов экипажа посторонним лицом, лишены всяких оснований", - заявил собеседник агентства.

По его словам, чтобы говорить о каких-либо реальных версиях причин крушения, надо дождаться окончания экспертизы. "Срок следствия продлен на шесть месяцев, и к тому времени, скорее всего, станет известно о причинах трагедии", отметил он.

Накануне, 21 марта, "Новая газета", основываясь на мнении "эксперта, опытного военного летчика", высказала предположение, что перепутать рычаги уборки шасси и закрылков член штатного экипажа не мог.

Следовательно, по словам эксперта, командир судна Роман Волков оставался на командирском, левом, кресле и контролировал управление, но взлетал, находясь на правом кресле, посторонний.

Посторонним, как пишет "Новая газета", был военным летчиком, занимавшим должность старшего инструктора-летчика службы летной подготовки войсковой части N 42829, и он есть в списке погибших.

На борту разбившегося 25 декабря при взлете из аэропорта Адлера самолета находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники трех российских телеканалов и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Во время крушения никому из них выжить не удалось.

Источник: newsru.com
comments powered by Disqus
Похожие новости
Фитнес-тренировка закончилась смертью
18:34, 23 марта 2017 Фитнес-тренировка закончилась смертью

Проводится проверка

Больше всех ПДД в Приморье не соблюдают пешеходы
17:30, 23 марта 2017 Больше всех ПДД в Приморье не соблюдают пешеходы

Всего к административной ответственности привлечено 64 человека

Злоумышленники напали на мужчину во Владивостоке
16:53, 23 марта 2017 Злоумышленники напали на мужчину во Владивостоке

Молодые люди задержаны

За сутки на дорогах Приморья произошло более 60 ДТП
16:40, 23 марта 2017 За сутки на дорогах Приморья произошло более 60 ДТП

Есть пострадавшие

В Приморье заключенный выпал со второго этажа и разбился насмерть
16:27, 23 марта 2017 В Приморье заключенный выпал со второго этажа и разбился насмерть

Ведется проверка

В Приморье нарушение ПДД чуть не стоило пешеходу жизни
16:16, 23 марта 2017 В Приморье нарушение ПДД чуть не стоило пешеходу жизни

Мужчина получил черепно-мозговую травму

Житель Владивостока лишился автомобиля за долги
15:56, 23 марта 2017 Житель Владивостока лишился автомобиля за долги

Приставы приморья проводят рейды