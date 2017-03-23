Версию о постороннем лице за штурвалом разбившегося Ту-154 опровергли

Срок следствия авиакатастрофы продлен на шесть месяцев

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Версия о пилотировании посторонним лицом военного самолета Ту-154, потерпевшего крушение в водах Черного моря близ Сочи в декабре прошлого года, не имеет никаких оснований, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Разговоры о том, что возможной причиной авиакатастрофы над Черным морем стала замена одного из членов экипажа посторонним лицом, лишены всяких оснований", - заявил собеседник агентства.

По его словам, чтобы говорить о каких-либо реальных версиях причин крушения, надо дождаться окончания экспертизы. "Срок следствия продлен на шесть месяцев, и к тому времени, скорее всего, станет известно о причинах трагедии", отметил он.

Накануне, 21 марта, "Новая газета", основываясь на мнении "эксперта, опытного военного летчика", высказала предположение, что перепутать рычаги уборки шасси и закрылков член штатного экипажа не мог.

Следовательно, по словам эксперта, командир судна Роман Волков оставался на командирском, левом, кресле и контролировал управление, но взлетал, находясь на правом кресле, посторонний.

Посторонним, как пишет "Новая газета", был военным летчиком, занимавшим должность старшего инструктора-летчика службы летной подготовки войсковой части N 42829, и он есть в списке погибших.

На борту разбившегося 25 декабря при взлете из аэропорта Адлера самолета находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники трех российских телеканалов и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Во время крушения никому из них выжить не удалось.