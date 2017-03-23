Больше всех ПДД в Приморье не соблюдают пешеходы

Всего к административной ответственности привлечено 64 человека

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

На территории города Артема прошли рейдовые мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма, выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения на нерегулируемых пешеходных переходах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

В ходе мероприятия к административной ответственности привлечено 64 человека. Основными нарушениями стали нарушения Правил дорожного движения пешеходами, превышение допустимой скорости движения. Один человек привлечен к ответственности за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления.

Составлено 2 административных протокола в отношении водителей такси за нарушения правил применения ремней безопасности. В отношении водителя маршрутного автобуса составлены административные протоколы за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств и нарушение требований правил пользования внешними световыми приборами.

Выявлен факт управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. В отношении жителя Артема составлен административный протокол за невыполнение водителем транспортного средства требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Автомашина поставлена на стоянку временного задержания.

Представители добровольной народной дружины приняли активное участие в рейде по профилактике безопасности дорожного движения. Они провели беседы с нарушителями, вручили буклеты, напоминающие о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.