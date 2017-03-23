Больше всех ПДД в Приморье не соблюдают пешеходы 17:30, 23 марта Больше всех ПДД в Приморье не соблюдают пешеходы
Более 200 человек тушили пожар в Приморье 17:17, 23 марта Более 200 человек тушили пожар в Приморье (Фото)
За сутки на дорогах Приморья произошло более 60 ДТП 16:40, 23 марта За сутки на дорогах Приморья произошло более 60 ДТП
Новостная лента
Март, 23 четверг
18:05
РИА VladNews ждет ваших новостей
18:05
Ребенку из Владивостока срочно нужна помощь
17:44
Спрогнозировать свою смерть возможно
17:30
Больше всех ПДД в Приморье не соблюдают пешеходы
17:25
Какой сегодня праздник: 23 марта - Всемирный день метеорологии
17:17
Более 200 человек тушили пожар в Приморье Фото
17:04
Вышли в финал XIII Бизнес-Премии Приморского края
17:04
Аферист Чубайс "прокололся" еще на 150 млн долларов!
16:53
Злоумышленники напали на мужчину во Владивостоке
16:40
За сутки на дорогах Приморья произошло более 60 ДТП
16:28
Приморские спасатели взрывают лед на реках Фото
16:27
В Приморье заключенный выпал со второго этажа и разбился насмерть Эксклюзив
16:16
В Приморье нарушение ПДД чуть не стоило пешеходу жизни
16:04
Дневник девушки: Моя новая жизнь, я тебя люблю! Эксклюзив
15:56
Житель Владивостока лишился автомобиля за долги
15:49
Известная приморская пенсионерка попросила у Малахова модный совет
15:42
Июль - лучшее время для отдыха во Владивостоке
Восток Цемент
15:34
Снег накрыл некоторые районы в Приморье
15:27
Лауреатов «Молодежного вектора» ждут денежные премии
15:15
Тайна «тяжелой кости» раскрыта
15:03
Приморец осужден за «пьяную» езду
14:55
Противозачаточные таблетки защитят женщин от рака, - ученые
14:50
Дорожный пристав собирает урожай автомобилей должников во Владивостоке
14:37
Временный порядок оборудования подержанных автомобилей системой «ЭРА-ГЛОНАСС» заработает в начале апреля
14:36
Sberbank CIB запустил программу летней стажировки и принимает заявки на участие
14:24
Ученые создали очки, которые позволят видеть больше цветов
14:19
«Ростелеком» предлагает предприятиям Приморского края услугу «Видеокомфорт»
14:14
Нонна Лепехина продолжает находиться в СИЗО
14:11
Для выпускников этого года определены даты сдачи ЕГЭ
13:57
Жительница Приморья пыталась передать в СИЗО запрещенный предмет
13:44
Комната загорелась в Приморье
13:36
Молодежь знакомится с работой очистных сооружений Владивостока Фото
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4102 (41) от 23 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Обновленной библиотеке добавили крылья
Медведю забыли оформить допуск. На выступление
Получателям бесплатного гектара предлагают помощь. Даром и за деньги
По пассифлоре часы можно сверять
Звуки Владивостока записали в ДВФУ
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Больше всех ПДД в Приморье не соблюдают пешеходы

Всего к административной ответственности привлечено 64 человека
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

На территории города Артема прошли рейдовые мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма, выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения на нерегулируемых пешеходных переходах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

В ходе мероприятия к административной ответственности привлечено 64 человека. Основными нарушениями стали нарушения Правил дорожного движения пешеходами, превышение допустимой скорости движения. Один человек привлечен к ответственности за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления.

Составлено 2 административных протокола в отношении водителей такси за нарушения правил применения ремней безопасности. В отношении водителя маршрутного автобуса составлены административные протоколы за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств и нарушение требований правил пользования внешними световыми приборами.

Выявлен факт управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. В отношении жителя Артема составлен административный протокол за невыполнение водителем транспортного средства требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Автомашина поставлена на стоянку временного задержания.

Представители добровольной народной дружины приняли активное участие в рейде по профилактике безопасности дорожного движения. Они провели беседы с нарушителями, вручили буклеты, напоминающие о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Злоумышленники напали на мужчину во Владивостоке
16:53, 23 марта 2017 Злоумышленники напали на мужчину во Владивостоке

Молодые люди задержаны

За сутки на дорогах Приморья произошло более 60 ДТП
16:40, 23 марта 2017 За сутки на дорогах Приморья произошло более 60 ДТП

Есть пострадавшие

В Приморье заключенный выпал со второго этажа и разбился насмерть
16:27, 23 марта 2017 В Приморье заключенный выпал со второго этажа и разбился насмерть

Ведется проверка

В Приморье нарушение ПДД чуть не стоило пешеходу жизни
16:16, 23 марта 2017 В Приморье нарушение ПДД чуть не стоило пешеходу жизни

Мужчина получил черепно-мозговую травму

Житель Владивостока лишился автомобиля за долги
15:56, 23 марта 2017 Житель Владивостока лишился автомобиля за долги

Приставы приморья проводят рейды

Приморец осужден за «пьяную» езду
15:03, 23 марта 2017 Приморец осужден за «пьяную» езду

Мужчина признал свою вину

Нонна Лепехина продолжает находиться в СИЗО
14:14, 23 марта 2017 Нонна Лепехина продолжает находиться в СИЗО

Потерпевшая сторона обжаловала приговор