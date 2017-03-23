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Общество

SpaceX и НАСА ищут места для посадки на Марс

Первый полёт SpaceX запланировала на 2018 год
Фото: arhivach.org Фото: arhivach.org
Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

SpaceX уже думает о том, как её космический корабль приземлится на поверхность Марса. Компания Элона Маска (Elon Musk) объединилась с НАСА, чтобы найти и исследовать потенциальные посадочные места на красной планете, сообщает 3dnews.ru

Совместно с Лабораторией реактивного движения НАСА калифорнийский производитель космической техники собирается маркировать места для приземления и изучать их жизнеспособность. Компания и национальное агентство уже нашли несколько потенциальных кандидатур, и одна из них выглядит многообещающе. Об это рассказал на конференции SpaceX в Техасе представитель компании Пол Вустер (Paul Wooster).

Вустер возглавляет работу над космическим кораблём Dragon, навигацией и системами управления. Также он планирует миссию на Марс. По словам Вустера, один из критериев отбора точек посадки — доступ к большим объёмам льда. Благодаря этому создать населённый пункт рядом с зоной приземления будет гораздо проще.

Ещё один важный момент — близость к экватору и небольшая высота. Это создаст комфортную для людей температуру. SpaceX рассматривает четыре места неподалёку от экватора Марса. Три из них на снимках высокого разрешения, сделанных камерой HiRISE, выглядят очень скалистыми. Но четвёртая, Arcadia Planitia, кажется благоприятным местом. Это многоугольная равнина, почти не загромождённая камнями.

Даже первые три места (Deuteronilus Mensae, Phlegra Montes и Utopia Planitia) SpaceX видит как потенциальные посадочные площадки, которые можно обжить. Но чтобы удовлетворить нужды коммерческих клиентов и учёных, компания рассмотрит для приземления и другие участки планеты.

Первый полёт на Марс SpaceX запланировала на 2018 год, но в прошлом месяце президент компании Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) рассказала, что произойдёт он, скорее всего, не раньше середины 2020 года. По словам Вустера, задержка не связана с какими-либо проблемами с миссией или ракетой Red Dragon.

Источник: Евгений Лазовский
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