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Злоумышленники напали на мужчину во Владивостоке

Молодые люди задержаны
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило заявление местного жителя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. Ориентировка с приметами подозреваемых была незамедлительно направлена наружным нарядам полиции.

Заявитель рассказал о том, что в районе улицы Вилкова двое неизвестных мужчин нанесли ему телесные повреждения и похитили мобильный телефон. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 16 тысяч рублей.

В результате оперативно - разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двух 22-летних ранее судимых жителей краевого центра. В отделе полиции молодые люди дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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