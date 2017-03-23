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«Ростелеком» предлагает предприятиям Приморского края услугу «Видеокомфорт»

Видеонаблюдение за объектами в режиме реального времени
Фото: пресс-служба Ростелекома Фото: пресс-служба Ростелекома
Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

«Ростелеком» предлагает предприятиям малого и среднего бизнеса Приморского края услугу удаленного видеонаблюдения и хранения видеозаписей в «облаке» – «Видеокомфорт». Система позволяет контролировать ситуацию на объекте из любой точки мира, где есть интернет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу "Ростелекома".

В услугу «Видеокомфорт» входит установка и настройка IP-камер, подключение веб-интерфейса и мобильного приложения для учётной записи клиента. Система позволяет осуществлять съемку в темноте, съемку со звуком (при выборе клиентом камер с микрофонами), а также индивидуально настраивать сценарии видеоаналитики, то есть камеры могут фиксировать только определенные действия, например, движение, крик, пересечение линии.

Услуга управляется с помощью личного кабинета. Записи с камер видеонаблюдения доступны пользователю в режиме реального времени с любого устройства: смартфона, планшета, компьютера. В случае нештатной ситуации он сразу получает оповещение на свой телефон или компьютер.

«Мы представляем корпоративным клиентам еще одну цифровую услугу, которая позволяет вести бизнес эффективнее. Экономить время, удаленно управлять процессом обслуживания клиентов и безопасностью на объектах. Кроме того, информация с камер хранится «облаке», а техническая поддержка системы осуществляется удаленно, что позволяет предприятию избежать затрат на сетевую инфраструктуру», – отметила Екатерина Галаган, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

Информация с камер хранится от 3 до 30 дней в дата-центрах «Ростелекома» в зашифрованном виде. Такая схема позволяет поддерживать высокую безопасность и контролировать ситуацию на объекте из любой точки мира, где есть интернет.

Услуга действует при скорости доступа в интернет не менее 512 Кбит/с в расчете на одну камеру. В процессе эксплуатации услуги техническую поддержку клиент получает 24 часа в сутки семь дней в неделю.

Получить дополнительную информацию и заказать услугу можно на сайте www.rt.ru и по телефону 8 800 200 3000.

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