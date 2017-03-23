Певец Филипп Киркоров обратился к участникам Евровидения

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке РФ Юлии Самойловой сроком на три года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", - написала она в Facebook.

Конкретно из-за того, что Юлия посещала Крым в 2015 году, давала концерт в Керчи. Киев допускает въезд на полуостров только со своей территории, поскольку не признает его присоединение к РФ.



Ранее в среду на брифинге руководитель аппарата главы спецслужбы Александр Ткачук заявил, что СБУ понимает последствия запрета либо же разрешения Самойловой посетить страну. Разрешение, по мнению Ткачука, может вызвать резкий протест со стороны украинских радикалов, а запрет - негативную реакцию со стороны РФ.



20 марта стало известно, что СБУ подготовила решение о запрете въезда в страну Самойловой.

"На эту минуту решение о ее запрете въезда еще не принято, но открою тайну: соответствующий документ уже подготовлен", - сказал тогда глава СБУ Василий Грицак.



Сама Юлия не раз высказывалась о том, что не предвидит никаких проблем с участием в конкурсе, и ее задача - просто хорошо спеть песню и достойно представить свою страну.



Также 21 марта стало известно о том, что Россия байкотирует Евровидение в Киеве, если Самойлову не пустят. Об этом заявил сенатор Олег Морозов: «Не хотелось бы, чтобы это решение действительно состоялось, оно слишком абсурдно. Но если оно действительно принято, Россия будет бойкотировать конкурс, нам не оставляют другого выбора, просто загоняют в угол».



Когда пошел слух о том, что въезд для Юлии Самойловой может быть запрещен, ситуацию прокомментировал серебряный призер того же конкурса, украинский артист, известный в образе Сердючки, Андрей Данилко:



- Нашим госструктурам стоит убрать эмоции и сделать исключение для Юлии - конкурс-то международный. Мне кажется, политикам нужно отнестись к этому случаю с точки зрения человечности, быть снисходительнее и добрее, - начал беседу певец, последние пару лет не дающий больших концертов в Украине.



Данилко задался вопросом, действительно ли Самойлова представляет угрозу для нацбезопасности Украины: "Да, участвовала на фестивале для людей с ограниченными возможностями в Крыму. Но в этом случае она - артист-исполнитель, которую пригласили выступить перед такими же людьми, как она сама".



Обозреватель немецкой газеты Deutsche Welle Андреас Бреннер считает, что подобный шаг киевских властей может "еще больше повредить и без того небезупречной репутации Украины в Европе, особенно на фоне непоследовательных реформ Киева и неудовлетворительной подготовки к проведению "Евровидения", убежден Бреннер.



Запрет Самойловой въезжать на Украину лишь сыграет на руку тем, кто "в России и других странах" настроен против Украины. Да и Европейский вещательный союз, который организует "Евровидение", будет против решения Киева, добавляет автор.



Как считает Бреннер, на протяжении последних лет на "Евровидении" не слишком тепло встречали представителей России из-за напряженных отношений Москвы с Брюсселем. Исключением стало только выступление Сергея Лазарева в прошлом году. Если же в этом году освистают такую певицу, как Самойлова, это будет "цинично и неприемлемо".



UPD:

Певец Филипп Киркоров попросит участников Евровидения посвятить исполнение своих композиций на конкурсе в Киеве Юлии Самойловой, которой был запрещён въезд на Украину.



«Это конечно запредельно. Это несправедливо. Я вообще хочу предложить всем своим коллегам по цеху, кто неравнодушен к жестокости и человеческому унижению людям, подписаться со мной под моим обращением ко всем участникам Евровидения всем людям, которые выйдут на сцену в Киеве, и сказать перед выступлением каждого одну, но очень важную фразу: «Эта песня исполняется в честь Юлии Самойловой, девушки-инвалида, которую здесь боятся», — цитирует Интерфакс Киркорова.



Член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал решение Службы безопасности Украины отказать во въезде на территорию страны участнице музыкального конкурса "Евровидение" от РФ Юлии Самойловой. По мнению Олега Морозова, это скандальное и неправовое решение, направленное на то, чтобы политизировать это международное состязание и накалить обстановку:

Сенатор пояснил, что наша страна не стремилась объявлять бойкот "Евровидению", но Украина сделала для этого всё.



— Бойкот в данном случае вынужденный, мы к нему не стремились и не хотели. Мы делали всё, чтобы Россия приняла участие в конкурсе, замечательную певицу предложили, — говорит Морозов. — Я видел её выступление, слышал, как она поёт, и, на мой взгляд, это очень интересное решение, человек действительно неординарный, со всех точек зрения.



Иосиф Пригожин заявил, что считает необходимым, чтобы Россия «всем цехом направила письма западным артистам, западным СМИ» и рассказала всему миру, что «у них толерантное отношение должно быть не только к бородатым женщинам», но и к людям с ограниченными возможностями.



«Я знаю, что Европа особенно трепетно к этому относится, значит, они должны подняться и предъявить всевозможные претензии, а мы — если Европейский вещательный союз позволит проходить в таком виде «Евровидению», мы должны отказаться от участия, полностью на ближайшее время», — сказал он.

Он заявил, что «Евровидение» стало «политическим плацдармом».



Леонид Слуцкий заявил, что Москва намерена обратиться к авторитетным западным политикам с тем, чтобы те оказать влияние на Киев и отменили запрет.



«Будем призывать авторитетных западных политиков с тем, чтобы они заставили Киев пересмотреть дискриминационное решение».



Также ситуацию прокомментировала Диана Гурцкая: "Решение СБУ — цинично и незаконно. Такая страна не должна проводить "Евровидение". Лазарев был лучшим по результатам зрительского голосования, поэтому конкурс надо перенести в Россию. Путать музыкальное событие с политикой — большая ошибка".



Канал в телеграме "Методичка": "По Евровидению. Вопрос, что будут делать пропагандистские мощности Кремля, когда Киев (вдруг) захочет перенять тактику России, а конкретно первого лица. Способ дедовский, но не потерявший своей эффективности: Порошенко завтра сделает благородный жест и личным решением разрешит Юлии Самойловой представить "восточного соседа" на конкурсе, вопреки нарушению законов Украины - ведь музыка она же выше политики и должна нести добро. Кажется, что к такой подножке Малахов и компания готовы не будут".



Организаторы «Евровидения» разочарованы запретом на въезд на Украину российской участнице конкурса Юлии Самойловой. Об этом говорится на сайте конкурса.

«Мы должны уважать законы принимающей страны, но глубоко разочарованы этим решением, так как оно противоречит духу конкурса», – уточняется в сообщении.

Представители организаторов отметили, что продолжат диалог с Киевом. Его цель – участие всех артистов, заявленных на конкурс, уточнили они.



Инфовойска Украины в твиттере: "По сути, решение приняла сама Самойлова,когда незаконно пересекла границу Украины и посетила АР Крым. СБУ лишь констатировала факт нарушения".



Европейский вещательный союз (EBU) ведёт мониторинг ситуации в связи с запретом СБУ въезда на Украину участнице Евровидения от России Юлии Самойловой.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя EBU Дейва Гудмана.



«Мы ведём мониторинг ситуации и ожидаем услышать от властей их окончательное решение. Мы в полной мере ожидаем, что может быть найдено решение, чтобы все делегации могли приехать на Украину для участия», — заявил Гудман.

Источник: ru-open.livejournal.com