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Нонна Лепехина продолжает находиться в СИЗО

Потерпевшая сторона обжаловала приговор
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Нонна Лепехина, сбившая молодую пару летом в центре Владивостока, продолжает находиться в СИЗО, так как брат погибшей девушки решил обжаловать приговор, сообщает РИА VladNews.

Андрей Казаченок считает, что приговор, который вынес Фрузенский суд – 4 года колонии-поселения, слишком мягким.

Как ранее сообщало РИА VladNews, виновница громкого ДТП была осуждена на 4 года с возмещением всем потерпевшим (двум мамам погибших, отцу и брату Ксении) морального вреда - по 500 тысяч рублей каждому. Ее также лишили прав на 2 года. Лепехина была взята под стражу в зале суда.

Напомним, 16 июля, на Алеутской иномарка сбила двоих людей. По словам очевидцев, автомобиль марки Toyota Allion на пешеходном переходе сбил двух человек. Девушка он полученных травм скончалась на месте, а молодой человек в тяжелом состоянии был госпитализирован. Позже парень скончался в больнице.

Как отмечали очевидцы в социальных сетях, автоледи двигалась со скоростью 100 км/ч, и если бы скорость автомобиля бы меньше, исход происшествия мог бы быть другим.

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