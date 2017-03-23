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Предпринимателей Владивостока приглашают принять участие в Российско-корейском форуме

Заявки принимаются до 29 марта
Фото: psiholog-moskva.com Фото: psiholog-moskva.com
Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Предпринимателей приглашают принять участие в седьмом Дальневосточном российско-корейском форуме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Он пройдет во Владивостоке 18-19 апреля. В рамках форума его участники обсудят направления сотрудничества бизнес-сообщества Дальнего Востока России и Республики Корея.

К участию в форуме, который пройдет в отеле «Хёндэ», приглашаются предприятия рыбной отрасли, холодильного оборудования и складирования, строительства, промышленного производства. От южнокорейской стороны заявки на участие уже подали более 20 компаний, среди них Hyundai Entec, BKEYES, Solarzen Co., Ltd и другие.

Программа форума, список корейских компаний и заявка для участия предпринимателей в В2В-переговорах прилагаются.

В случае заинтересованности в поиске партнеров в Республике Корея необходимо в срок до 29 марта направить на электронный адрес crp_vl@list.ru заявку по прилагаемой форме (в формате Word без подписей и печатей).

За дополнительными разъяснениями следует обращаться по тел. +7 (423) 240-71-05 (торговый отдел Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке).

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