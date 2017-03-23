Украинские власти опять в шоке: после Крыма иностранцы собрались на Донбасс

Они хотят увидеть, что происходит в самопровозглашенных республиках

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Украинские власти в ожидании нового скандала, сообщает Mpsh.ru На днях новости Украины сообщали, что Киев ввел санкции против иностранных политиков, посетивших Республику Крым 19-21 марта. Теперь парламентарии Великобритании, Чехии, Сербии и Киргизии заявили о своем желании побывать в ДНР и ЛНР. Они хотят увидеть воочию, что происходит в самопровозглашенных республиках и рассказать у себя о ситуации на Донбассе.



При этом, единственным условием иностранных политиков стало обеспечение безопасности в ДНР и ЛНР. Полномочный представитель ЛНР Владислав Дейнего уже пояснил, что главное — это не подходить к линии соприкосновения. По его словам, посещение Донбасса иностранцами очень важно, так как «лучше всего посмотреть на ситуацию собственными глазами, поговорить с людьми, составить свое мнение».



Сами же политики готовы приехать в ДНР и ЛНР. Чешский депутат Ярослав Голик отметил, что власти Украины его уже занесли в черный список, поэтому спрашивать разрешение на посещение Донбасса смысла нет. Со своей стороны, сербский парламентарий Милован Боич считает, что поездка иностранных политиков в зону вооруженного конфликта необходима — Запад должен знать правду о том, что происходит на юго-востоке.



Очевидно, что рано или поздно люди узнают о том, как приходится тяжело жителям Донбасса, против которых киевские власти объявили самую настоящую войну. Пообщавшись с людьми, они уже не станут слушать украинскую пропаганду, которая нагло обманывает весь мир. А жители Донбасса смогут надеяться, что мир придет на их землю.