В Приморье нарушение ПДД чуть не стоило пешеходу жизни 16:16, 23 марта В Приморье нарушение ПДД чуть не стоило пешеходу жизни
Дневник девушки: Моя новая жизнь, я тебя люблю! 16:04, 23 марта Дневник девушки: Моя новая жизнь, я тебя люблю! (Эксклюзив)
Известная приморская пенсионерка попросила у Малахова модный совет 15:49, 23 марта Известная приморская пенсионерка попросила у Малахова модный совет
Новостная лента
Март, 23 четверг
16:34
РИА VladNews ждет ваших новостей
16:34
Ребенку из Владивостока срочно нужна помощь
16:28
Приморские спасатели взрывают лед на реках Фото
16:16
В Приморье нарушение ПДД чуть не стоило пешеходу жизни
16:04
Дневник девушки: Моя новая жизнь, я тебя люблю! Эксклюзив
15:56
Житель Владивостока лишился автомобиля за долги
15:49
Известная приморская пенсионерка попросила у Малахова модный совет
15:42
Июль - лучшее время для отдыха во Владивостоке
15:34
Снег накрыл некоторые районы в Приморье
15:27
Лауреатов «Молодежного вектора» ждут денежные премии
15:15
Тайна «тяжелой кости» раскрыта
15:03
Приморец осужден за «пьяную» езду
14:55
Противозачаточные таблетки защитят женщин от рака, - ученые
14:50
Дорожный пристав собирает урожай автомобилей должников во Владивостоке
14:37
Временный порядок оборудования подержанных автомобилей системой «ЭРА-ГЛОНАСС» заработает в начале апреля
14:36
Sberbank CIB запустил программу летней стажировки и принимает заявки на участие
14:24
Ученые создали очки, которые позволят видеть больше цветов
14:19
«Ростелеком» предлагает предприятиям Приморского края услугу «Видеокомфорт»
14:14
Нонна Лепехина продолжает находиться в СИЗО
14:11
Для выпускников этого года определены даты сдачи ЕГЭ
13:57
Жительница Приморья пыталась передать в СИЗО запрещенный предмет
13:44
Комната загорелась в Приморье
13:36
Молодежь знакомится с работой очистных сооружений Владивостока Фото
13:22
Дальневосточные леопарды осваивают фотозоны Видео
13:06
«Зачем устраивать жесткую борьбу?» — первый вице-мэр Владивостока Алексей Литвинов про выборы в гордуму и отношения с «белым домом»
13:03
Грузовой поезд «разрубил» несколько коров в Приморье
12:54
Американская и европейские валюты продолжают расти
12:48
Во Владивостоке упали цены на гречку и сахар
12:31
Клещи уже проснулись в Приморье Видео
12:22
Поджигатель автомобилей задержан во Владивостоке
12:13
Похудеть можно во сне, - ученые
11:59
Серьезное массовое ДТП произошло в Уссурийске
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4102 (41) от 23 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Обновленной библиотеке добавили крылья
Медведю забыли оформить допуск. На выступление
Получателям бесплатного гектара предлагают помощь. Даром и за деньги
По пассифлоре часы можно сверять
Звуки Владивостока записали в ДВФУ
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Фоторепортажи

Приморские спасатели взрывают лед на реках

Перед началом работ спасатели бурят лунки во льду
Фото: Глеб Ильинский Фото: Глеб Ильинский
Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Почти 100 килограммов взрывчатки использовали краевые специалисты для подрыва льда на реке Арсеньевка в Яковлевском районе Приморья. Это делается для исключения ледовых заторов на реках во время весеннего половодья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Арсеньевка стала первой рекой в крае, куда этой весной прибыли взрывники Приморской поисково-спасательной службы для подрыва ледяного покрова.

Перед началом работ спасатели бурят лунки во льду, куда закладывают взрывчатое вещество саянит.

«Лунки бурятся на определенном расстоянии друг от друга, в них закладываются порции взрывчатки. После этого все лунки соединяются специальным кабелем в цепь, которая замыкается пультом. Сегодня будет взорвано около 100 килограммов саянита», – рассказал перед началом работ начальник инженерно-саперной группы учреждения по делам ГО и ЧС Приморского края Александр Пилецкий.

После проверки готовности оборудования и принятия мер безопасности дается сирена, извещающая о начале проведения взрывных работ. Но перед основным залпом спасатели делают слабый взрыв для отпугивания рыбы в реке.

«Это обязательная мера, так как противопаводковые мероприятия не должны вредить экологии», – подчеркнул Александр Пилецкий.

Затем руководитель взрывных работ замыкает контакт и серия взрывов разрушает ледовое поле вблизи моста. Спасатели перемещаются дальше по замерзшей реке и готовят очередную серию взрывов.

«Данное место для проведения подрыва льда выбрано не случайно. Именно здесь в 2002 году во время весеннего ледохода был разрушен мост. Чтобы не повторилась эта ситуация, производим взрывные работы», – пояснил заместитель директора краевого учреждения по делам ГО и ЧС Юрий Паньков.

По его словам, в Приморье 11 ледовоопасных мест, где ледовые заторы могут разрушить объекты транспортной инфраструктуры. Именно на этих участках и предстоит работать приморским взрывникам в ближайшее время.

На Арсеньевке приморские спасатели планируют завершить подрыв льда в течение нескольких дней. Затем саперная группа будет работать на реках Красноармейского, Спасского, Дальнереченского районов.


Автор фоторепортажа: Глеб Ильинский

comments powered by Disqus
Похожие новости
Музыканты ДВФУ записали «Звуки Владивостока» с известным кипрским композитором
02:27, 22 марта 2017 Музыканты ДВФУ записали «Звуки Владивостока» с известным кипрским композитором

В готовом проекте каждый звук будет сопровождать видео того места, где он был записан

Танцевальное шоу
16:32, 20 марта 2017 Танцевальное шоу "встряхнуло" Приморскую краевую филармонию

Перфоманс "Сложно - просто..." завоевал зрителей

Митинг в честь третьей годовщины воссоединении Крыма с Россией прошел во Владивостоке
09:18, 20 марта 2017 Митинг в честь третьей годовщины воссоединении Крыма с Россией прошел во Владивостоке

Акция прошла под лозунгом «Вместе навсегда»

Обладатели дальневосточного гектара могут подключиться к спутниковому интернету
16:45, 16 марта 2017 Обладатели дальневосточного гектара могут подключиться к спутниковому интернету

Журналисты Владивостока узнали, кто главный по «тарелочкам»

С начала года во Владивостоке установлено 11 специальных эко-модулей
14:11, 16 марта 2017 С начала года во Владивостоке установлено 11 специальных эко-модулей

«Утилизируй правильно»

Молодежный флешмоб стартовал во Владивостоке
11:53, 16 марта 2017 Молодежный флешмоб стартовал во Владивостоке

Более 300 студентов со всех ВУЗов приморской столицы заявили о своем желании участвовать и стать частью масштабного события

Жители Владивостока танцуют и худеют
15:54, 15 марта 2017 Жители Владивостока танцуют и худеют

На танцевальной Zumba® вечеринке