Приморские спасатели взрывают лед на реках

Перед началом работ спасатели бурят лунки во льду

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Почти 100 килограммов взрывчатки использовали краевые специалисты для подрыва льда на реке Арсеньевка в Яковлевском районе Приморья. Это делается для исключения ледовых заторов на реках во время весеннего половодья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Арсеньевка стала первой рекой в крае, куда этой весной прибыли взрывники Приморской поисково-спасательной службы для подрыва ледяного покрова.

Перед началом работ спасатели бурят лунки во льду, куда закладывают взрывчатое вещество саянит.

«Лунки бурятся на определенном расстоянии друг от друга, в них закладываются порции взрывчатки. После этого все лунки соединяются специальным кабелем в цепь, которая замыкается пультом. Сегодня будет взорвано около 100 килограммов саянита», – рассказал перед началом работ начальник инженерно-саперной группы учреждения по делам ГО и ЧС Приморского края Александр Пилецкий.

После проверки готовности оборудования и принятия мер безопасности дается сирена, извещающая о начале проведения взрывных работ. Но перед основным залпом спасатели делают слабый взрыв для отпугивания рыбы в реке.

«Это обязательная мера, так как противопаводковые мероприятия не должны вредить экологии», – подчеркнул Александр Пилецкий.

Затем руководитель взрывных работ замыкает контакт и серия взрывов разрушает ледовое поле вблизи моста. Спасатели перемещаются дальше по замерзшей реке и готовят очередную серию взрывов.

«Данное место для проведения подрыва льда выбрано не случайно. Именно здесь в 2002 году во время весеннего ледохода был разрушен мост. Чтобы не повторилась эта ситуация, производим взрывные работы», – пояснил заместитель директора краевого учреждения по делам ГО и ЧС Юрий Паньков.

По его словам, в Приморье 11 ледовоопасных мест, где ледовые заторы могут разрушить объекты транспортной инфраструктуры. Именно на этих участках и предстоит работать приморским взрывникам в ближайшее время.

На Арсеньевке приморские спасатели планируют завершить подрыв льда в течение нескольких дней. Затем саперная группа будет работать на реках Красноармейского, Спасского, Дальнереченского районов.



