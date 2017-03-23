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Политика и экономика

Аферист Чубайс "прокололся" еще на 150 млн долларов!

Телеканалу Царьград стала известна итоговая сумма, которую «Роснано» вложило в свою очередную неудачную разработку
Фото: aktualno21.ru Фото: aktualno21.ru
Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Гуру отечественного либерализма, а по совместительству глава "Роснано" вляпался в очередную аферу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Tsargrad.

В очередную аферу вляпался «гуру» отечественного либерализма, а по совместительству глава «Роснано» господин Чубайс. Стартапу Popslate в партнерстве с госкорпорацией не удалось создать чехол для iPhone с e-ink-экраном. В компании заявили о закрытии проекта из-за нехватки финансирования.

Напомним, первый чехол Popslate с 4-х дюймовым черно-белым экраном на основе электронных чернил был выпущен в 2015 году. Тогда Чубайс на каждом углу кричал, что создал «русский iPad». Сколько же денег «нано-деятель» вбухал в свой «инновационный» проект? Телеканалу Царьград стала известна итоговая сумма, которую «Роснано» вложило в свою очередную неудачную разработку. Это более 150 млн долларов!

Руководители проекта признались, что денег на дальнейшую разработку не хватило из-за того, что слишком много ресурсов было потрачено на производство и подготовку к выпуску. Кроме того, разработчики столкнулись с техническими проблемами, которые существенно увеличили затраты.

После выхода первой версии чехла создатели задумали оснастить устройство аккумулятором для зарядки смартфона, который был бы универсален как для iPhone 6, так и для iPhone 7.

Однако чехол не прошел сертификацию Made for iPhone. Создатели решили выпустить разные версии для каждой модели, но и после этого одобрения получить не удалось, поскольку выяснилось, что устройство создает помехи для передачи и приема сигнала. Кроме того, заряжать iPhone при помощи чехла оказалось небезопасно.

Поставки должны были начаться еще в июне 2016 года, но впоследствии были перенесены на 2017 год. Сейчас в «Роснано» признают, что не смогут вернуть деньги, вложенный в стартап.

Итак, Чубайс подтвердил свою «высокую эффективность». Все бы ничего, но объемы денежных средств, «неудачно» вложенных «Роснано», исчисляются десятками миллиардов рублей. При этом «главный нано-технолог», которого многие эксперты и политики открыто обвиняют в аферах, ни разу не понес наказания за принятые решения по разбазариванию российских государственных денежных средств.

Напомним, ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя главы госкорпорации «Роснано» Андрея Малышева, который обвиняется в растрате более 220 миллионов рублей. Уехавший из России Малышев объявлен в международный розыск. Это откровенный криминал, но Чубайс продолжает выплачивать им «косвенные» премии за… убыточные проекты. Суммы, перечисляющиеся физическим лицам, которые принесли убытки, составляют десятки миллионов рублей. На недопустимость подобной практики неоднократно указывали аудиторы Счетной палаты, но Чубайс заявил, что «не будет выполнять неразумные решения».

Куда испарились 150 миллионов долларов? Они утекли на проекты «гуру нано-мысли» господина Чубайса и его подельников!

Источник: tsargrad.tv
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