Больше всех ПДД в Приморье не соблюдают пешеходы 17:30, 23 марта Больше всех ПДД в Приморье не соблюдают пешеходы
Более 200 человек тушили пожар в Приморье 17:17, 23 марта Более 200 человек тушили пожар в Приморье (Фото)
Подведены итоги голосования в полуфинале XIII Бизнес-Премии Приморья 17:04, 23 марта Подведены итоги голосования в полуфинале XIII Бизнес-Премии Приморья
Новостная лента
Март, 24 пятница
01:40
РИА VladNews ждет ваших новостей
01:40
Ребенку из Владивостока срочно нужна помощь
01:36
Школа № 35 Владивостока использовала грант от Игоря Пушкарёва
00:17
Приморцам доступно бесплатное зубопротезирование
Март, 23 четверг
23:02
Полицейским разрешили прерывать одиночные пикеты
22:20
Во Владивостоке продолжается прием заявок на участие в конференции «Перекрестки возможностей»
21:00
Версию о постороннем лице за штурвалом разбившегося Ту-154 опровергли
20:08
SpaceX и НАСА ищут места для посадки на Марс
19:04
Украина запретила Юлии Самойловой въезд на "Евровидение". Реакции и факты
18:34
Фитнес-тренировка закончилась смертью
18:09
Украинские власти опять в шоке: после Крыма иностранцы собрались на Донбасс
17:44
Спрогнозировать свою смерть возможно
17:30
Больше всех ПДД в Приморье не соблюдают пешеходы
17:25
Какой сегодня праздник: 23 марта - Всемирный день метеорологии
17:17
Более 200 человек тушили пожар в Приморье Фото
17:04
Подведены итоги голосования в полуфинале XIII Бизнес-Премии Приморья
17:04
Аферист Чубайс "прокололся" еще на 150 млн долларов!
Восток Цемент
16:53
Злоумышленники напали на мужчину во Владивостоке
16:40
За сутки на дорогах Приморья произошло более 60 ДТП
16:28
Приморские спасатели взрывают лед на реках Фото
16:27
В Приморье заключенный выпал со второго этажа и разбился насмерть Эксклюзив
16:16
В Приморье нарушение ПДД чуть не стоило пешеходу жизни
16:04
Дневник девушки: Моя новая жизнь, я тебя люблю! Эксклюзив
15:56
Житель Владивостока лишился автомобиля за долги
15:49
Известная приморская пенсионерка попросила у Малахова модный совет
15:42
Июль - лучшее время для отдыха во Владивостоке
15:34
Снег накрыл некоторые районы в Приморье
15:27
Лауреатов «Молодежного вектора» ждут денежные премии
15:15
Тайна «тяжелой кости» раскрыта
15:03
Приморец осужден за «пьяную» езду
14:55
Противозачаточные таблетки защитят женщин от рака, - ученые
14:50
Дорожный пристав собирает урожай автомобилей должников во Владивостоке
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4103 (42) от 24 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
День М впишут в современный тренд
«Эру-ГЛОНАСС» вводят по временной схеме
На Окатовой поставят стену с контрфорсами
Хорошо весной на лыжах. Да еще по льду…
Подростков отправят на заводы
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Фоторепортажи

Школа № 35 Владивостока использовала грант от Игоря Пушкарёва

Музей на миллион
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Зеркало, пояс с драконами и даже каменные счёты времен Золотой империи чжурчженей. Все это - экспонаты нового музея, открытого во владивостокской школе № 35, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Директор образовательного учреждения Татьяна Спасенникова делится: идея давно витала в воздухе, но не хватало денег. Ведь музей хотели сделать по-настоящему современным, а не просто наполненным экспонатами.

«Полностью реализовать наш замысел мы смогли только в этом году, выиграв миллионный грант от Игоря Пушкарёва, - рассказала она. - На эти деньги купили проектор, интерактивную панель с Wi-Fi и интерактивную доску. Такое оборудование позволяет «отправить» посетителей в прошлое, в годы Великой Отечественной войны, например. Или виртуально зайти в любой музей мира».

Наряду с экспонатами времен государства Бохай в музее есть немало вещей, которые «возвращают» гостей во времена Советского Союза: всевозможные грамоты и благодарственные письма того периода, бюст вождя революции Владимира Ленина, письма с фронта и агитационные листовки.

«Экспонаты искал специальный поисковый отряд нашей школы, - рассказывает ученица Марина Солнцева. - Идеи оформления брали из других подобных музеев и вносили что-то свое. Это была очень творческая и в то же время кропотливая работа».

Напомним, проекты, претендующие на грант главы Владивостока Игоря Пушкарёва в сфере образования, школы представили еще прошлым летом. В итоге денежные гранты на развитие - от 700 тысяч до 1 миллиона рублей - получили 10 школ города. Цель конкурса - поддержка лучших проектов и поощрение педагогических коллективов.

Автор фоторепортажа: Администрация Владивостока

comments powered by Disqus
Похожие новости
Более 200 человек тушили пожар в Приморье
17:17, 23 марта 2017 Более 200 человек тушили пожар в Приморье

Из-за возгорания сухой травы возникла угроза перехода огня по двум направлениям

Приморские спасатели взрывают лед на реках
16:28, 23 марта 2017 Приморские спасатели взрывают лед на реках

Перед началом работ спасатели бурят лунки во льду

Музыканты ДВФУ записали «Звуки Владивостока» с известным кипрским композитором
02:27, 22 марта 2017 Музыканты ДВФУ записали «Звуки Владивостока» с известным кипрским композитором

В готовом проекте каждый звук будет сопровождать видео того места, где он был записан

Танцевальное шоу
16:32, 20 марта 2017 Танцевальное шоу "встряхнуло" Приморскую краевую филармонию

Перфоманс "Сложно - просто..." завоевал зрителей

Митинг в честь третьей годовщины воссоединении Крыма с Россией прошел во Владивостоке
09:18, 20 марта 2017 Митинг в честь третьей годовщины воссоединении Крыма с Россией прошел во Владивостоке

Акция прошла под лозунгом «Вместе навсегда»

Обладатели дальневосточного гектара могут подключиться к спутниковому интернету
16:45, 16 марта 2017 Обладатели дальневосточного гектара могут подключиться к спутниковому интернету

Журналисты Владивостока узнали, кто главный по «тарелочкам»

С начала года во Владивостоке установлено 11 специальных эко-модулей
14:11, 16 марта 2017 С начала года во Владивостоке установлено 11 специальных эко-модулей

«Утилизируй правильно»