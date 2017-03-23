Школа № 35 Владивостока использовала грант от Игоря Пушкарёва

Музей на миллион

Владивосток, пятница, 24 марта , РИА Vladnews.

Зеркало, пояс с драконами и даже каменные счёты времен Золотой империи чжурчженей. Все это - экспонаты нового музея, открытого во владивостокской школе № 35, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Директор образовательного учреждения Татьяна Спасенникова делится: идея давно витала в воздухе, но не хватало денег. Ведь музей хотели сделать по-настоящему современным, а не просто наполненным экспонатами.

«Полностью реализовать наш замысел мы смогли только в этом году, выиграв миллионный грант от Игоря Пушкарёва, - рассказала она. - На эти деньги купили проектор, интерактивную панель с Wi-Fi и интерактивную доску. Такое оборудование позволяет «отправить» посетителей в прошлое, в годы Великой Отечественной войны, например. Или виртуально зайти в любой музей мира».

Наряду с экспонатами времен государства Бохай в музее есть немало вещей, которые «возвращают» гостей во времена Советского Союза: всевозможные грамоты и благодарственные письма того периода, бюст вождя революции Владимира Ленина, письма с фронта и агитационные листовки.

«Экспонаты искал специальный поисковый отряд нашей школы, - рассказывает ученица Марина Солнцева. - Идеи оформления брали из других подобных музеев и вносили что-то свое. Это была очень творческая и в то же время кропотливая работа».

Напомним, проекты, претендующие на грант главы Владивостока Игоря Пушкарёва в сфере образования, школы представили еще прошлым летом. В итоге денежные гранты на развитие - от 700 тысяч до 1 миллиона рублей - получили 10 школ города. Цель конкурса - поддержка лучших проектов и поощрение педагогических коллективов.