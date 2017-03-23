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Дневник девушки: Моя новая жизнь, я тебя люблю!

Изменить себя за один год
Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

1 сентября 2016 года во Владивостоке стартовал первый ралити- проект «Дневник девушки». За один год участники пытаются изменить свой привычный образ жизни. Своими секретами делится новая участница проекта Ирина.

Сегодня Ирина расскажет, как в себе воспитать силу духа.

«Вроде всё ничего», поётся в одной известной песне. Новая жизнь продолжается. Полёт нормальный. Отклонений нет. В весе тоже. Стоит на месте, как вкопанный. Честно говоря, это радует. Набирался-то десятилетиями, было б неправильно расстаться с ним резко и сразу.

Тренировки идут по графику, всё тело равномерно слегка побаливает. В понедельник, день тяжелый, нестерпимо хотелось прогулять. Искались оправдания и причины, но характер победил. А оказалось, силы пришли и чувство глубокого удовлетворения к концу занятий - тоже. Конечно, во всём заслуга тренера, он очень грамотно дозирует нагрузку. И хоть саму систему с её закономерностью я ещё не освоила, мне очень нравится непредсказуемость. Это не качковый зал, где надо 50 раз поднять штангу, выполнив три подхода. Бр-р-р.. Благодаря огромному количеству поз (асан) их повторений мало. И весь процесс тренировки напоминает процесс открытия собственного тела. Попробуйте поставить ноги на ширине плеч и глубоко присесть. Руки перед собой. А теперь тоже самое, только ноги вместе, пятки от пола не отрывать. Пять баллов – у кого получилось!

А оду хочется спеть капусте брокколи. «Многих удивляет то, что для насыщения хватает совсем небольшой порции – около 10 небольших соцветий. Кроме того, к этому продукту можно добавить другие полезные ингредиенты, например, кусочки пармезана, горсть маслин, ломтики бекона, обезжиренный творог и др. Все они наполнят рацион витаминами или же используются для придания дополнительного аромата и вкуса основному блюду. Полезные свойства, незаменимые для похудения и имеющиеся в брокколи — это быстрое насыщение и низкая калорийность – настолько низкая, что на переваривание брокколи организм тратит больше калорий, чем получает от овоща! Помимо этого, в ней содержится много витамина С, а он, как известно, укрепляет иммунную защиту организма и помогает ему бороться с простудами. В овоще содержится большое количество клетчатки – вещества, использующегося для профилактики запоров, а также для быстрой потери веса».

Теперь непосредственно о силе духа. Его тоже, как известно, надо тренировать. Ведь мы хотим научиться управлять своим настроением, жить в гармонии с миром, окружающим нас. На этой неделе я читаю книгу Джо Витале « Жизнь без ограничений». Она обещает открыть для меня простой и доступный способ улучшения своей жизни, исцеления себя и других людей с помощью обновленной системы древних гавайцев.Согласно методу, можноизбавиться от ментальных блоков, препятствующих достижению здоровья, счастья и умиротворенности. Обучение методу дается в форме пересказа бесед с гавайским целителем и доктором философии Хью Лином. Стержень счастья, как я поняла - в изменении себя, в изменении своего отношения к проблемам. А ещё – в любви. Если искренне мысленно сказать своему обидчику «Прости меня. Я люблю тебя», это наверняка заставит его мучиться угрызениями совести. Чувство гнева уйдет. Наверное, я неправильно делаю акценты, но запомнившийся перевод - Га- вдохновение, Ва – вода, И - бог - зародил мечту когда-нибудь побывать на Гаваях, чтобы изучить методXo’опоно, вдохновиться в воде и в гармонии со своим внутренним богом. Осталось только определиться с датой, суммой накоплений и попутчиком!

Моя новая жизнь, я тебя люблю!

Напомним,реалити-проект под названием «Дневник девушки»РИА VladNews запустило 1 сентября 2016 года. Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна.

Кроме того, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, теперь он ведет "Дневник парня".

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.

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