Житель Владивостока лишился автомобиля за долги

Приставы приморья проводят рейды

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Мжучина, который задолжнал банку 300 000 рублей, лишился личного транспорта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью.

В ходе проведения рейда на оживленных участках дорог в приморской столице с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» было выявлено огромное количество водителей, которые являются должниками. Так, один из автолюбителей лишился своего транспортного средства по причине того, что его задолженность банку составила около 300 000 рублей. Toyota Sprinter отправлен на стоянку для временного хранения арестованного имущества.

Кроме того, за 2 дня на дорогах Владивостока на наличие задолженности проверено более 8 тысяч автомашин, произведено 5 арестов транспортных средств, принадлежащих должникам.

Судебные приставы настоятельно рекомендуют жителям Приморья проверить себя на наличие задолженности на официальном интернет-сайте УФССП России по Приморскому краю и в случае, если исполнительное производство все же возбуждено, обратиться в районный отдел судебных приставов по месту жительства.