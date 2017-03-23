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Июль - лучшее время для отдыха во Владивостоке

Весна обещает быть теплой и сухой
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Синоптики предполагают, что тенденция положительной аномалии, которая присутствует сейчас в Приморье, сохранится и в ближайшие месяцы. Весна и первый месяц лета обещает быть теплыми и сухими. Об этом в ходе пресс-конференции, которая прошла сегодня, 23 марта, в пресс-центре Примгидромета, рассказал начальник ФГБУ "Приморское УГМС" Борис Кубай, сообщает РИА VladNews.

По словам Бориса Кубая, в апреле температура будет выше нормы на 2-4 градусов, в мае и июне -1-1,5. Окончательно аномалия придет к нулю только в начале июля.

Также на пресс-конференции сообщили, что в этом году вплоть до июля ожидают дефицит осадков, что уже ведет к нарастанию показателя пожарной опасности.

- Картина осадков в этом году была очень пестрая, где-то двойная, тройная норма в отельных районах края, но в основном меньше нормы. Основные осадки выпали в ноябре прошлого года. Такая тенденция будет сохраняться и дальше. Дефицит осадков ожидают в апреле, мае, июне. Но нельзя сказать, что дождей совсем не будет. Их просто будет меньше, чем в прошлые годы. Однако и в июле вероятность того, что количество осадков будет выше нормы, достигает 65 - 70 %,- сообщил Борис Кубай.

Лучшее время для отдыха в Приморье, по мнению синоптиков - вторая-третья декада июля-августа. А вот в июне нежелательно выбирать Приморский край как место для начала летнего отдыха.

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