Лауреатов «Молодежного вектора» ждут денежные премии

Для выдвижения кандидату необходимо предоставить ходатайство о выдвижении и согласие на обработку персональных данных

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока продолжается прием документов от соискателей премии «Молодежный вектор», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Престижную премию в размере 25 тысяч рублей получат 25 представителей молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, которые ведут активную общественную деятельность и помогают развивать краевую столицу.

Для выдвижения кандидату необходимо предоставить ходатайство о выдвижении и согласие на обработку персональных данных. В ходатайстве должны быть отражены конкретные заслуги, достижения или успехи в области молодежной политики Владивостока в период за один календарный год, предшествующий дате выдвижения (в 2017 году - с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года).

Ходатайство и документы кандидату необходимо предоставить в управление по делам молодежи администрации города по адресу: Владивосток, Океанский проспект, 30. Документы принимают до 1 апреля 2017 года, время приема документов – вторник, среда, четверг с 14 до 17 часов.

Контактное лицо - Полтавцева Анастасия Владимировна, специалист отдела содействия развитию молодежного творчества управления по делам молодежи, тел. 222-08-38, e-mail: poltavtseva@vlc.ru.

Напомним, премия «Молодежный вектор» была учреждена в 2013 году главой города Владивостока Игорем Пушкарёвым.