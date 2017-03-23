Тайна «тяжелой кости» раскрыта

Масса зависит от физических нагрузок

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Ученые из Канады пришли к выводу, что масса костных тканей зависит от степени физической активности в подростковом возрасте, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

В эксперименте приняли участие 309 подростков разного пола. Как удалось выяснить специалистам, у тех детей, которые активнее занимались спортом, масса и плотность костных тканей была гораздо больше, чем у тех, кто вел более сидячий образ жизни. Ученые порекомендовали занятия спортом с самого раннего возраста - это положительно скажется на прочности их костной системы в дальнейшем.