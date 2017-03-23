Приморец осужден за «пьяную» езду

Мужчина признал свою вину

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

26-летнйи житель Пограничного района осужден за нарушение ПДД, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Находясь на патрулировании, инспекторы ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился мужчина в алкогольном опьянении.

В ходе проверки было установлено, что в августе 2016 года мужчина был привлечен к административному наказанию за управление автомобилем в алкогольном опьянении.

В отношении правонарушителя было возбуждено уголовное дело. Мужчина полностью признал свою вину.

Суд назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 1год 6 месяцев.