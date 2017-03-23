Дорожный пристав собирает урожай автомобилей должников во Владивостоке

Рейды показали высокую эффективность

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

За 2 дня работы «Дорожного пристава» на дорогах Владивостока было выявлено около 600 должников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью.

На прошедшей неделе судебные приставы проводили несколько масштабных рейдов на оживленных участках дорог в приморской столице с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав», позволяющего считывать регистрационные номера проезжающих автомашин и сверять их с базой данных исполнительных производств.

В первый день дежурства в центре Владивостока в потоке транспортных средств было выявлено 87 автомобилей, владельцы которых имеют задолженность и числятся в базе данных исполнительных производств. Большая часть автовладельцев являлись неплательщиками административных штрафов, наложенных инспекторами ГИБДД за нарушения правил дорожного движения. Также в поле зрения судебных приставов попадали и те, кто имеет задолженность перед налоговыми органами и кредитными учреждениями. Водителям, которые согласно данным УФССП России по Приморскому краю являются должниками, были разъяснены способы оплаты задолженности и вручены требования о явке в районные отделы судебных приставов.

Второй день рейда, который проходил в районе Второй речки во Владивостоке, был более урожайным. С помощью «дорожного пристава» в транспортном потоке было проверено около 7 тысяч машин, владельцы 500 из них числились в базе данных исполнительных производств. С неплательщиков административных штрафов судебными приставами в ходе рейда взыскано 29 тысяч рублей.

Рейды с использованием комплекса «Дорожный пристав» в очередной раз доказали свою эффективность на дорогах Владивостока и будут проводиться каждую неделю в разных районах города.