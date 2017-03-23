«Зачем устраивать жесткую борьбу?» — первый вице-мэр Владивостока Алексей Литвинов про выборы в гордуму и отношения с «белым домом»

Изменения в Думе следующего созыва могут быть по персональном составу и по партийной палитре

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Сентябрьские выборы в Думу Владивостока, отношения города и края, компромиссы в кандидатуре сити-менеджера — разговор корреспондента VL.ru с первым вице-мэром Алексеем Литвиновым посвящен исключительно городской политике. Из этой беседы станет ясно, почему городские власти не будут прикладывать усилия к формированию законодательного органа и чем «жесткая борьба» в этих выборах может походить на русский бунт.

- Скоро выборы в Думу Владивостока, от состава которой будет напрямую зависеть, кто станет новым градоначальником. На ваш взгляд, стоит ли ожидать жесткой борьбы за места городских депутатов и кардинального обновления городского парламента? Какие силы, кроме «белого дома», сейчас захотят повлиять на формирование гордумы?

- Для ответа на вопрос о возможности кардинального обновления городского парламента надо посмотреть на результаты предыдущих голосований во Владивостоке во время выборов в городскую Думу, ЗАКС и Госдуму. Голосование на президентских выборах мы не берем, потому что на них люди выбирают не партию, а лидера страны, с которым у нас, к счастью, полный порядок.

Изменения в Думе следующего созыва могут быть (и будут) по персональном составу и по партийной палитре. Если говорить о персональном составе, то когда люди выбирают одномандатников, они голосуют за личность и могут «простить» кандидату его принадлежность к конкретной партии (или не обратить на это внимание). В предыдущих созывах городской Думы составы по персоналиям менялись достаточно серьезно. Кириченко, Приходько, Голояд, Юртаев — вот, пожалуй, те депутаты, которые сохраняют свои места, потому что имеют для этого достаточный авторитет среди своих избирателей. С партийной составляющей состава Думы дело обстоит несколько иначе. При голосовании за партийные списки протестные или провластные настроения влияют сильнее. Если бы Игорь Сергеевич Пушкарев не занимался выборами городской Думы текущего созыва, то с большой долей вероятности нынешний состав по партийной принадлежности был бы таким, каким было распределение голосов во Владивостоке при выборах Законодательного собрания Приморского края в 2011 году. Первое место — КПРФ, второе место — «Справедливая Россия», третье — «Единая Россия», четвертое место – ЛДПР.

Если заложенный Игорем Пушкаревым в 2012 году тренд на выборах в городскую Думу останется сейчас, то кардинального изменения состава Думы по партийной принадлежности не произойдет.

Будет ли жесткая борьба и кто будет бороться — это связанные вопросы. Но возникает встречный вопрос: зачем устраивать именно «жесткую» борьбу? Ради чего? У Думы нового созыва будут лишь два новых полномочия. Первое — формирование конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города (главы администрации). Второе — избрание главы города из представленных конкурсной комиссией кандидатур.

Если у кого-то из желающих «жестко бороться» есть цели (или сверхзадачи) определяющим образом влиять именно на эти два вопроса, то диагноз этим людям однозначен — их политические амбиции затмевают для них адекватное восприятие реальности. Можно избрать хоть весь состав «своих» депутатов, но эти депутаты изберут главой человека, устраивающего представителя федеральной власти. И того, кто это не понимает, мне искренне жаль.

Именно поэтому, на мой взгляд, если «жесткая борьба» и будет, то она будет отчасти как русский бунт. В том смысле, что бессмысленной по достижению поставленных сверхзадач и беспощадной по отношению к инициаторам, когда они столкнутся с непреодолимым мнением представителя федеральной власти.

При этом обычная политическая борьба, конечно, будет. Партии будут бороться за партийное большинство, отдельные депутаты будут бороться друг с другом за сохранение своего статуса, к которому они привыкли, различные ФПГ (финансово-промышленные группы — прим. VL.ru) будут поддерживать тех или иных кандидатов ради самого факта представительства своих интересов в Думе. То есть общий политический процесс будет идти обычным чередом.

- В прессе кого только ни называют кандидатом в мэры. Кого бы вы сейчас назвали кандидатами на пост следующего главы Владивостока? Как считаете, какая из кандидатур устроила бы «белый дом», каким должен быть «компромиссный вариант градоначальника»?

- Есть такое выражение – когда молчат очевидцы, рождаются легенды. Мы не являемся непосредственными очевидцами или участниками подбора кандидатов. Поэтому мы можем только фантазировать и высказывать предположения. Что в данной ситуации не имеет смысла, потому что до прекращения полномочий нынешнего избранного главы Игоря Пушкарева любой исполняющий обязанности будет только исполняющим обязанности. А новый глава будет избираться городской Думой в соответствии с новой процедурой в 2018 году или раньше, если полномочия Игоря Сергеевича прекратятся досрочно.

Что касается взаимоотношений с краевой администрацией, то это далеко не самый важный показатель, здесь, скорее, важно отношение с конкретными людьми, в том числе из АПК. Кроме того, нельзя забывать, что глава будет избираться Думой. А самое главное, что Владивосток – это город очень свободных, живых и активных людей. И это главная сложность — как увязать отношения с конкретными людьми в краевой администрации и отношения с жителями Владивостока. Компромиссной должна быть не столько фигура градоначальника, сколько компромисс должен быть во взаимоотношениях между краем и городом. С одной стороны, глава должен отстаивать интересы муниципалитета, в том числе в вопросах бюджетного распределения, и одновременно с этим удерживаться в рамках конструктивного общения. С другой стороны, край (субъект федерации) должен воспринимать такое отстаивание интересов не как политические амбиции и желание воевать. Конечно, это нелегко. Если бы это было просто, то конфликтов между субъектами и административными центрами не было бы. А эти конфликты изначально заложены в межбюджетных отношениях. В конце концов, в администрациях работают люди и ничто человеческое им не чуждо.

- Будете ли сами подавать заявку на рассмотрение вашей кандидатуры на пост сити-менеджера? Если нет, останетесь ли работать после смены главы администрации?

- В будущем фактов нет. Однако за то время, которое мне довелось исполнять обязанности главы, в том числе и до прошлогодних событий с Игорем Сергеевичем, хочу сказать, что эта должность очень непростая. Останусь работать или нет после смены главы города... Если такое предложение поступит, я его рассмотрю, как и другие поступающие мне предложения. Но не думаю, что оно поступит, потому что в сложившейся властной иерархии в регионе есть устоявшиеся симпатии и антипатии, которые учитываются при подборе кадров. Помимо профессионализма.

- Вы недолго занимали пост ио мэра, передав полномочия еще одному первому замглавы Константину Лободе. С тех пор в основном он и руководил администрацией. Почему решили «отдать бразды», будет ли еще раз перестановка?

- Первые дни июня прошлого года после известных событий были весьма напряженными для всей администрации города. Это было связано с возникшей общей неопределенностью, а также возросшей активностью ряда лиц в отношении ближайшего будущего городской власти. Была задача сохранить работоспособность администрации Владивостока. Она была выполнена. И я благодарен коллегам за это. После этого мое пребывание в должности исполняющего обязанности могло привести к сложностям для всей команды, так как моя персона в известной степени... «демонизирована» (смеется) в связи с выполнением некоторых задач и поручений. К тому же мое властолюбие не настолько велико, чтобы держаться за позицию исполняющего обязанности «до последнего». Мое самоопределение – это спокойная, системная работа по решению проблемных вопросов, которыми полна жизнь любого города и региона.

Сейчас же не важно, кто исполняет обязанности главы Владивостока, так как у любого ио нет мандата на управление городом от жителей. Важно, что есть работающий механизм, обеспечивающий жизнедеятельность города, а каждый из заместителей главы выполняет свои обязанности по закрепленным направлениям. Константин Анатольевич Лобода – достойная фигура для исполняющего обязанности главы города. Он имеет большой опыт работы и в правоохранительных органах, и в органах местного самоуправления, в том числе в должности первого лица.

- В прошлом интервью (сразу после ареста Игоря Пушкарева — прим. VL.ru) нашему изданию вы уже отвечали на вопрос про отношения администрации Владивостока с краевыми властями. Прошло почти десять месяцев — время спросить о том же.

- У нас рабочие отношения. Есть вопросы, по которым мы вместе стараемся добиться решений, есть проекты, которые мы совместно с коллегами из администрации края реализуем. Вместе с тем есть вопросы, по которым мы дискутируем и единой точки зрения пока не достигли. Поэтому всё как всегда.

- Удается ли держать связь с Игорем Пушкаревым, какие вопросы обсуждаете?

- Есть такая услуга — ФСИН-письмо. Это служба отправки электронных сообщений на базе пенитенциарных учреждений России. Через нее можно отправить письмо любому человеку, находящемуся в неволе, и получить ответ. Каждое письмо в обязательном порядке проходит цензуру. Рабочие вопросы не обсуждаются в принципе. Есть просто обмен мнениями на скорее философские темы, о жизни вообще.





