Временный порядок оборудования подержанных автомобилей системой «ЭРА-ГЛОНАСС» заработает в начале апреля

Он будет действовать от Владивостока до Калининграда

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Подержанные иномарки начнут оборудовать системой «ЭРА-ГЛОНАСС» в начале апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. О том, каким будет новый порядок оборудования подержанных иномарок системой вызова экстренных служб и когда он заработает, рассказало руководство АО «ГЛОНАСС».

«В России вводится временный порядок оформления подержанных автомобилей, ввозимых на территорию страны, он будет действовать от Владивостока до Калининграда, до тех пор, пока Правительство не разработает постоянный. Владелец машины должен будет приобрести систему у АО “ГЛОНАСС”, обязавшись установить ее на автомобиль. VINномер, номер кузова и id устройства вносятся в ГАИС “ЭРА-ГЛОНАСС”, затем с этим устройством автовладелец получает сертификат безопасности конструкции транспортного средства в специальной лаборатории и, пройдя все процедуры на таможне, получает ПТС. Далее в течение 10 дней он должен установить систему в сертифицированных нами центрах и поставить машину на учет в ГИБДД. Таков наш план, и мы готовы приступить к его реализации», – отметил временный генеральный директор компании Андрей Жерегеля.

Глава АО «ГЛОНАСС» подчеркнул, отправной точкой станет поставка на Дальний Восток первой партии устройств, она ожидается в начале апреля.

«Завтра мы проведем тестовое испытание прибора, увидим, сколько это занимает времени, и подпишем первый договор с сертифицированным центром, который будет уполномочен передавать данные об установленных устройствах в ГАИС “ЭРА-ГЛОНАСС”. 4-5 апреля сюда поступит более тысячи устройств, это станет точкой отсчета, когда машины начнут выезжать со складов временного хранения. Мы готовы использовать дополнительные мощности, чтобы обеспечить необходимое количество систем», – сообщил руководитель компании-оператора системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Представитель приморского автобизнеса Роман Султанов отметил, что компания готова взять на себя роль связующего звена, чтобы максимально облегчить эту схему для людей.

«Предложенный порядок удобен, единственное пожелание – мы хотим работать в условиях честной конкуренции, тогда рынок сам сформирует цены на устройства и установку, и потребитель этого практически не заметит. Мы помним, Владимир Владимирович, как Вы навели порядок, ликвидировав автомагазины, имевшие эксклюзивное право на регистрацию автомобилей, люди тогда переплачивали за это серьезные деньги. Вы услышали нас, и когда возникла проблема с ГЛОНАСС, лично занявшись этой проблемой. Мы тогда первыми приняли на себя удар и готовы при необходимости включиться в процесс, объяснять людям новый порядок и помогать с документами», – отметил он.

Напомним, с 1 января в России возникли проблемы с регистрацией ввозимых в страну подержанных машин в связи с изменением правил постановки на учет – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». На таможенных складах Приморья застряли более 1,5 тысяч автомобилей, в заложниках ситуации оказались сотни предприятий малого и среднего бизнеса и тысячи людей.

В Приморье таможня начала выдачу ПТС владельцам автомобилей, ввезенных после 1 января, без установленной системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Для оформления ПТС владельцам необходимо предъявить заполненную таможенную декларацию и оплатить госпошлину. Из-за этого график работы ГИБДД изменился.

Данный вопрос остро стоит для жителей Приморского края. Приморцы решили взять решение проблемы в свои руки. Так, 6 февраля жители Владивостока организовали собрание, на котором решили подключить юристов и тщательно изучить закон. Депутат Думы Владивостока Андрей Галицких в разговоре с корреспондентом РИА VladNews сообщил, что если со стороны власти не будет озвучено решение проблемы, то в середине февраля будет организован митинг по проблемам автолюбителей.

Приморцы решили взять решение проблемы в свои руки. Так, 6 февраля жители Владивостока организовали собрание, на котором решили подключить юристов и тщательно изучить закон. Депутат Думы Владивостока Андрей Галицких в разговоре с корреспондентом РИА VladNews сообщил, что если со стороны власти не будет озвучено решение проблемы, то в середине февраля будет организован митинг по проблемам автолюбителей. Около 700 человек из Владивостока, Артема, Вольно-Надеждинска, Уссурийска и Хабаровска собрались на привокзальной площади. Чтобы публично заявить о необходимости скорейшего решения проблем связанные с обязательной установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС.