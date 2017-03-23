Ученые создали очки, которые позволят видеть больше цветов

Проведен ряд исследований

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Ученые из Америки придумали способ различать больше цветовых оттенков, чем привык человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на НародныеНовости.

Для разработки нового устройства был проведен ряд исследований. в результате специалисты создали специальное устройство, позволяющее человеку увидеть гораздо больше оттенков цвета. В данном случае - это специальные очки, принцип действия которых основан на особенностях бинокулярного зрения.

По мнению исследователей, за цветовое зрение человека отвечают три рецептора. а картинка формируется при помощи сочетаний основных цветов — красного, зеленого и синего. Такое зрение называется трихроматическим. На основе этого принципа исследователи разработали специальные очки со световыми фильтрами, которые как бы разбивают коротковолновую часть спектра и, таким образом, дают эффект тетрахроматического зрения, что позволяет человеку видеть больше оттенков цвета.



