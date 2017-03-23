Американская и европейские валюты продолжают расти

Курс валют на 23 марта

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.63 рублей, а евро - 62.26 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. На сегодняшний день американская и европейская валюты продолжают расти, тем самым ослабляя положение отечественной валюты. Аналитики сообщают, что динамика роста валют проходит в обычном режиме и резкого скачка доллара и евро в ближайшее время не ожидается. Однако российские банки уже озадачены проблемой ослабления рубля и начинают копить валюту.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Дальневосточном банке за 57.85 рублей, а продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина,18 за 57.50 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Банке ФИНАМ за 62.48 рубля, а продать валюту выгодно в Роял Кредит Банке за 62.10 рубля за один евро.