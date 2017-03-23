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Для выпускников этого года определены даты сдачи ЕГЭ

Для каждого предмета предусмотрены резервные дни
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Для выпускников одиннадцатых классов определены даты сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Напомним, ученики сдают два обязательных предмета: математику и русский язык. Остальные выбирают в зависимости от того, в какой вуз и на какой факультет хотят поступить.

Согласно приказу, утвержденному Министерством образования и науки России, в этом году выпускники сдают экзамены в следующие дни:

  • 29 мая (понедельник) - география и информатика;
  • 31 мая (среда) - математика (базовый уровень);
  • 2 июня (пятница) - математика (профильный уровень);
  • 5 июня (понедельник) - обществознание;
  • 7 июня (среда) - физика, литература;
  • 9 июня (пятница) - русский язык;
  • 13 июня (вторник) - иностранные языки (письменная часть);
  • 15, 16 июня (четверг, пятница) - иностранные языки (устная часть);
  • 19 июня (понедельник) - химия, история.

Также для каждого предмета предусмотрены резервные дни - на случай болезни или когда выбранные экзамены выпадают на один день.

Напомним, с прошлого года в ЕГЭ внесены изменения. У экзамена по математике теперь есть два уровня: профильный и базовый. Уровень выбирает сам ученик, в зависимости от будущей профессии. Еще одно изменение коснулось экзамена по английскому языку: он состоит из двух частей - письменной и устной.

На ЕГЭ разрешается пользоваться следующими дополнительными устройствами и материалами: по математике - линейкой; по физике - линейкой и непрограммируемым калькулятором; по химии - непрограммируемым калькулятором; по географии - линейкой, транспортиром, непрограммируемым калькулятором.

Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждения образования администрации Владивостока, в этом году выпускниками станут более двух тысяч одиннадцатиклассников города.

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