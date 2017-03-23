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Жительница Приморья пыталась передать в СИЗО запрещенный предмет

Сотрудники учреждения изъяли дрожжи
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Сотрудниками изолятора при досмотре передачи на имя одного из следственно-арестованных были обнаружены дрожжи. Запрещенное вещество пытались спрятать в полиэтиленовом пакете с печеньем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН РФ по Приморью.

Женщина пришла для того, чтобы совершить передачу на имя своего знакомого. При досмотре передачи сотрудниками отдела режима СИЗО-4 были обнаружены и изъяты запрещённые предметы - дрожжи в количестве 15гр. Вещество пытались спрятать ухищренным способом - в полиэтиленовом пакете с печеньем.

Собранные материалы по данному административному правонарушению направлены в судебный участок Спасска-Дальнего.

Напомним, что дрожжи являются запрещённым предметом для передачи лицам, находящимся под стражей в следственных изоляторах Российской Федерации. Данный вид административного правонарушения согласно ст.19.12 КоАП РФ, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей.

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