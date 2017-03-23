Молодежь знакомится с работой очистных сооружений Владивостока

«Экологическое просвещение, образование и информирование населения»

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 23 марта, в приморской столице стартуют выездные тематические экскурсии для старшеклассников и студентов. В рамках Года экологии молодые владивостокцы познакомятся с работой очистных сооружений на комплексе по переработке и утилизации твердых бытовых отходов «Спецзавод № 1», заводе ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», КГУП «Приморский водоканал».

В ходе экскурсии на полигоне Спецзавода подросткам продемонстрируют работу оборудования по сортировке и переработке твердых бытовых отходов. На заводе «Кока-Колы» и объектах Примводоканала школьников и студентов познакомят с технологией очистки вод и принципом работы очистных сооружений.

Как рассказали в управлении охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока, в начале текущего учебного года муниципальным школам было предложено принять участие в реализации подпрограммы «Экологическое просвещение, образование и информирование населения». И на предложение откликнулись около 50 школ.

«Мероприятия направлены на повышение уровня знаний в сфере охраны окружающей среды и безопасного обращения с отходами, воспитание ответственного отношения к природным ресурсам и формирование экологического мировоззрения», – рассказала главный специалист отдела организации природоохранных мероприятий администрации приморской столицы Лариса Ким.

Весной в приморской столице пройдет 80 экологических уроков для школьников, 20 тематических экскурсий на предприятия, экологические игры, интеллектуальные турниры, конкурсы творческих работ, акции по сбору отдельных видов отходов. Летом в парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо состоится экологический праздник, посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды. Осенью будет организована молодёжная конференция, где молодые горожане смогут предоставить на суд жюри проекты на тему сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Завершится Год экологии во Владивостоке традиционным праздником «Экошоу-2017», на котором будут подведены итоги проведенных мероприятий.

Также в течение года во Владивостоке состоятся субботники и различные акции – по санитарной очистке территории, посадке зеленый насаждений.

Мероприятия проходят в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока» на 2014-2019 годы. В рамках одной из ее подпрограмм «Экологическое просвещение и образование населения города Владивостока» управлением охраны окружающей среды и природопользования организованы тематические экскурсии.