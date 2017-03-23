Поджигатель автомобилей задержан во Владивостоке

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился житель Владивостока, который сообщил о поджоге его автомобиля марки Тойота Приус на придомовой территории по адресу Адмирала Кузнецова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный, положив покрышку с хворостом под бензобак иномарки, поджог автомобиль. Полицейские опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 27-летнего ранее судимого жителя Владивостока.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.