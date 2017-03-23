Серьезное массовое ДТП произошло в Уссурийске

Сегодня утром, 23 марта, в Уссурийске произошло серьезное ДТП с участием трех машин, сообщает РИА VladNews.
Транспортное происшествие произошло на пересечение улиц Некрасова и Лимичева. Участниками ДТП стали Toyota Town Ace, Mitsubishi Canter и Toyota Aqua.
По предварительным данным, микроавтобус, выезжая с второстепенной дороги, совершил столкновение с грузовиком. В результате последний вылетел на полосу встречного движения и опрокинул седан.
В транспортном происшествии пострадал один человек.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.