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Серьезное массовое ДТП произошло в Уссурийске

Есть пострадавшие
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Сегодня утром, 23 марта, в Уссурийске произошло серьезное ДТП с участием трех машин, сообщает РИА VladNews.

Транспортное происшествие произошло на пересечение улиц Некрасова и Лимичева. Участниками ДТП стали Toyota Town Ace, Mitsubishi Canter и Toyota Aqua.

По предварительным данным, микроавтобус, выезжая с второстепенной дороги, совершил столкновение с грузовиком. В результате последний вылетел на полосу встречного движения и опрокинул седан.

В транспортном происшествии пострадал один человек.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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