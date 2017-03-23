«Зачем устраивать жесткую борьбу?» — первый вице-мэр Владивостока Алексей Литвинов про выборы в гордуму и отношения с «белым домом» 13:06, 23 марта «Зачем устраивать жесткую борьбу?» — первый вице-мэр Владивостока Алексей Литвинов про выборы в гордуму и отношения с «белым домом»
Грузовой поезд «разрубил» несколько коров в Приморье 13:03, 23 марта Грузовой поезд «разрубил» несколько коров в Приморье
Серьезное массовое ДТП произошло в Уссурийске 11:59, 23 марта Серьезное массовое ДТП произошло в Уссурийске
Новостная лента
Март, 23 четверг
13:32
РИА VladNews ждет ваших новостей
13:32
Ребенку из Владивостока срочно нужна помощь
13:22
Дальневосточные леопарды осваивают фотозоны Видео
13:06
«Зачем устраивать жесткую борьбу?» — первый вице-мэр Владивостока Алексей Литвинов про выборы в гордуму и отношения с «белым домом»
13:03
Грузовой поезд «разрубил» несколько коров в Приморье
12:54
Американская и европейские валюты продолжают расти
12:48
Во Владивостоке упали цены на гречку и сахар
12:31
Клещи уже проснулись в Приморье Видео
12:22
Поджигатель автомобилей задержан во Владивостоке
12:13
Похудеть можно во сне, - ученые
11:59
Серьезное массовое ДТП произошло в Уссурийске
11:42
Для больших и малых: во Владивостоке стартовали крупные шахматные соревнования Видео
11:24
В Приморском океанариуме теперь будут работать студенты
11:08
На дороге во Владивостоке загорелась иномарка Видео
10:57
Житель Владивостока получит премию от Путина в размере 2,5 млн рублей
10:43
Всероссийский полумарафон пройдет во Владивостоке
10:32
Пассажирский автобус врезался в самосвал в Приморье
Восток Цемент
10:16
​Как звучит Владивосток? Видео
09:59
Страшное ДТП произошло во Владивостоке
09:42
В Приморье на пешеходном переходе сбили человека
09:21
Несколько рейсов прибывают в аэропорт Владивостока с опережением
09:09
Гороскоп на 23 марта
08:34
Во Владивостоке без осадков, +7 °C
08:29
Часть Владивостока останется без света в четверг, 23 марта Адреса
07:52
Госдуме предлагают снизить взносы в ПФР для самозанятых граждан
06:39
Как живут инвалиды в России
05:29
Игра «Синий кит»: В Орле спасли школьника, участвовавшего в смертельной игре
04:24
Екатерина Химич: Важно сделать Владивосток комфортным, красивым, безопасным
03:15
В Барнауле 6-летний мальчик сломал шею после прыжка в сугроб‍
02:04
Школы и детские сады Владивостока начинают готовить к новому учебному году
01:34
Голодец попросила повысить МРОТ в России
00:21
Реальные доходы россиян в феврале сократились на 4,1%‍
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4102 (41) от 23 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Обновленной библиотеке добавили крылья
Медведю забыли оформить допуск. На выступление
Получателям бесплатного гектара предлагают помощь. Даром и за деньги
По пассифлоре часы можно сверять
Звуки Владивостока записали в ДВФУ
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Красота и Здоровье

Похудеть можно во сне, - ученые

В теплом помещении организм человека тратить меньше калорий
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Ученые из Нидерландов выяснили, что человек может худеть даже во сне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Как оказалось, что оставленное на ночь открытое окно поможет избежать человеку диабета II типа и ожирения. Как рассказали специалисты, благоприятное явление на людей оказывает свежий воздух.

Эксперты установили, что при высокой температуре воздуха тело человека тратит меньше калорий на обогрев, что приводит к набору веса и развитию диабета. Холодный же воздух позволяет разогнать метаболизм на треть.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Регулярный секс укрепляет отношения, - ученые
23:58, 22 марта 2017 Регулярный секс укрепляет отношения, - ученые

В первые годы совместной жизни интимная близость необходима всем парам

Составлен рейтинг самых грязных мегагородов
17:42, 22 марта 2017 Составлен рейтинг самых грязных мегагородов

Ученые назвали главные причины этих загрязнений

Коктейли с энергетиком опасны для здоровья, - ученые
16:09, 22 марта 2017 Коктейли с энергетиком опасны для здоровья, - ученые

Человек начинает чувствовать прилив сил

Проветривание в помещении поможет спастись от ожирения, - ученые
15:24, 22 марта 2017 Проветривание в помещении поможет спастись от ожирения, - ученые

Охлаждение тела полезно для здоровья

Владивостокцы просыпаются после зимней спячки и вступают в ЗОЖ отряд
14:20, 22 марта 2017 Владивостокцы просыпаются после зимней спячки и вступают в ЗОЖ отряд

ЗОЖ проект «Волшебный педель» для всех кто хочет стать лучше, сильнее, красивее, но до сих пор откладывал это «на потом»

Шоколад предотвращает возникновение рака кожи‍
00:19, 22 марта 2017 Шоколад предотвращает возникновение рака кожи‍

Флавоноиды действуют как антиоксиданты

Ученые нашли новый способ борьбы с алкоголизмом
17:07, 21 марта 2017 Ученые нашли новый способ борьбы с алкоголизмом

У людей должно быть ощущение вознаграждения