Похудеть можно во сне, - ученые

В теплом помещении организм человека тратить меньше калорий

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Ученые из Нидерландов выяснили, что человек может худеть даже во сне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Как оказалось, что оставленное на ночь открытое окно поможет избежать человеку диабета II типа и ожирения. Как рассказали специалисты, благоприятное явление на людей оказывает свежий воздух.

Эксперты установили, что при высокой температуре воздуха тело человека тратит меньше калорий на обогрев, что приводит к набору веса и развитию диабета. Холодный же воздух позволяет разогнать метаболизм на треть.