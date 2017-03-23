В Приморском океанариуме теперь будут работать студенты

У них есть сверхзадача - прогнозировать самочувствие животных по показателям крови

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

У студентов и преподавателей ДВФУ появилась уникальная возможность – научные исследования в Приморском океанариуме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу океанариума.

Теперь студенты смогут регулярно наблюдать за обитателями океанариума, а также смогут исследовать параметры крови и выяснить, зависят ли гематологические, химические, иммунологические показатели от условий содержания. Учащиеся смогут проследить их динамику, выяснить, как действуют природные условия на животных и действуют ли вообще.

У них есть и сверхзадача - прогнозировать самочувствие животных по показателям крови. Кроме научных задач широкого спектра, будут решаться и чисто практические. Студенты научатся определять здорово ли животное, и прогнозировать его дальнейшее самочувствие при изменении определенных параметров крови, когда и как его лечить.

Стоит отметить, что Приморский океанариум создавался как современная научная площадка. Совместные исследования студентов и их наставников – одна из форм задействования этой площадки. Уже сейчас в океанариуме могут работать биологи, ихтиологи, биохимики, генетики и специалисты других направлений. Для этого есть современное оборудование и богатейшая коллекция гидробионтов. Ученым теперь не нужно отправляться в далекие экспедиции за теми или иными морскими и пресноводными обитателями – они живут здесь, в океанариуме.