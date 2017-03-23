На дороге во Владивостоке загорелась иномарка

В среду вечером, 22 марта, во Владивостоке на проезжей части загорелся автомобиль марки Ниссан, сообщает РИА VladNews.
Как сообщили в пресс-службу МЧС России по Приморскому краю, сообщение о возгорании поступило в 19:11. Спустя 6 минут на место происшествия прибыли пожарные. Установлено, что горели моторный отсек и салон. В 19:19 возгорание было локализовано, в 19:31 – полностью ликвидировано.
По сигналу на место происшествия прибыли 5 человек личного состава и 1 единица техники.
Площадь возгорания составила 8 кв. метров.
В данном происшествии никто не пострадал.