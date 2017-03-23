Житель Владивостока получит премию от Путина в размере 2,5 млн рублей

Награждение состоится 24 марта в Москве

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

В Москве названы лауреаты премий Президента для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт Кремля.

Одним из лауреатов стал и житель Владивостока Виктор Шалай, директор краевого государственного автономного учреждения культуры «Приморский государственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева. Виктор награжден за вклад в сохранение в сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия, создание современных музейных экспозиций.

Торжественная церемония вручения президентских премий состоится в пятницу, 24 марта, в Кремле. Размер премии составляет 2,5 миллиона рублей. Стоит отметить, что эти деньги лауреаты смогут потратить на свое усмотрение.