Всероссийский полумарафон пройдет во Владивостоке

В забеге примут участие 10 регионов нашей страны

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Бег - это спорт одиночек. Напишите это на бумаге, выбейте на гранитной табличке, занесите в память смартфона, а потом вычеркните.

Бег - это в первую очередь самостоятельный выбор каждого. Как вы побежите - в одиночестве на рассвете или с весёлой компанией в вечерней прохладе летнего парка - решать только вам. Непреложным остаётся одно: бег - это умение терпеть и идти к цели, невзирая ни на что.

Но иногда даже самым отчаянным спортсменам нужна компания. И тогда на помощь приходят марафоны и полумарафоны.

Да, бег - нестареющая классика, а история марафонов уходит корнями в античность. Неудивительно, что такой популярный вид спорта год из года привлекает огромное количество поклонников, энтузиастов и просто любопытных.

Полумарафонов, как и марафонов, по всей стране огромное множество. Но нет такого, который объединил и угодил бы всем. По крайней мере, не было до этой весны.

21 мая в 10 регионах нашей страны пройдёт Первый всероссийский полумарафон «ЗаБег», сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Города-участники: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Владивосток. Десятки тысяч людей со всей страны стартуют в одно время, вне зависимости от часовых поясов. В Москве участники выйдут на старт в 10 утра, а во Владивостоке - в 5 вечера. Им предстоит преодолеть дистанцию в 21, 10 или 5 километров на выбор. Для детей организаторы приготовили 3-х километровую трассу, которую самые маленькие участники смогут пробежать вместе с родителями.

Кстати, об организаторах - над проектом работают ребята из «Лиги Героев», ответственные за популярный забег с препятствиями «Гонка Героев», так что за проведение мероприятия можно быть спокойными, эти люди очень много знают о беге.

«ЗаБег» - это не просто полумарафон, но и масштабное спортивное мероприятие со множеством активностей в фан-зоне: концертной программой, выставкой спортивного питания, экстрим- и фаер-шоу, фотозоной, фудкортом, светошумовым представлением.

Полумарафонцев ждёт масштабная программа с конкурсами, викторинами, мастер-классами от ведущих специалистов в области кроссфита и экстремального спорта, призами и подарками.

Город, победивший в полумарафоне, завоюет почётный титул беговой столицы России.

«ЗаБег» докажет, что время и расстояние не имеют значения, когда речь заходит о десятках тысяч людей, объединенных любовью к спорту и стремлением к новым вершинам.

Всю дополнительную информацию по продукту можно найти на сайте забег.рф и в соцсетях проекта