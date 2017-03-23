Пассажирский автобус врезался в самосвал в Приморье

По данному факту проводится проверка

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о ДТП на трассе Артем-Находка-Порт Восточный, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГАИ. Было установлено, что водитель автобуса Daewoo, совершая разворот, не убедился в безопасности маневра. В результате транспортное средство совершило столкновение с самосвалом Faw, груженным щебнем.

Стоит отметить, что на момент ДТП в автобусе не было пассажиров. В результате аварии никто не пострадал.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.