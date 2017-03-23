Дальневосточные леопарды осваивают фотозоны

Специалисты всегда знают о жизни животных

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Посетит ли хищник «давленку» еще раз? Или найдет новую добычу? Хищником здесь называют леопарда и тигра. Давленкой стал пятнистый олень – его один из обитателей национального парка «Земля леопарда» задавил несколько дней назад. Тушка оленя может о многом поведать специалистам: был ли хищник голоден, лакомились ли убитым животном падальщики. Но главное – теперь она станет отличной приманкой для камер, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Именно поэтому саму фотоловушку, как правило, вешают невысоко. Так будет гораздо проще узнать хищника, чьи бока – что человеческие отпечатки пальцев – имеют уникальный рисунок.