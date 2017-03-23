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Клещи уже проснулись в Приморье

Появилась опасность заражения вирусом энцефалита
Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Как только на улице на протяжении нескольких дней держится плюсовая температура, это значит, в лесу проснулись клещи. И, как следствие, появилась опасность заражения вирусом энцефалита. Специалисты не устают повторять: прививка может спасти жизнь. Ведь с ней люди легче переносят заболевание этим вирусом. Врачи говорят, что инвалидность и другие страшные последствия людям с вакциной не грозят,  сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Правда, прививаться можно не круглый год. Допустимо это делать только осенью и весной. В этом сезоне – до 1 мая. Алгоритм такой: две прививки с интервалом в месяц. Потом еще одна и далее один раз в три года. Главное, вакцинацию необходимо закончить за 14 дней до предположительного контакта с клещами, чтобы успел выработаться иммунитет.

Стоимость прививки от 600 до 1100 рублей. Все зависит от производителя вакцины. Это может быть Россия или Германия. Как правило, каждый год во время прививочной кампании во Владивостоке используют около 4 тысяч доз вакцины. Больше просто не закупают. Говорят, этого хватает, потому что большинство людей продолжает надеяться на русский авось, хотя есть и те, кто делает прививки регулярно.

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