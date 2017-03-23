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Для больших и малых: во Владивостоке стартовали крупные шахматные соревнования

Опытные шахматисты борются за место в высшей лиге России
Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Взрослые мастера ФИДЕ и начинающие шахматисты буквально бок о бок сидят и с одинаковым задумчивым лицом решают, с чего начать свою партию. Думают долго, так как каждый ход может стоить важной победы. Те, кто постарше, встречаются в рамках чемпионата Дальнего Востока, а вот подрастающая смена борется на краевом уровне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Опытные шахматисты борются за место в высшей лиге России. Туда отберут лишь первые тройки. Для некоторых ребят это, правда, уже практически обычное дело. В копилке уйма наград с соревнований и повыше статусом. Такие спортсмены хоть и имеют уже звание мастера ФИДЕ, однако, не считают, что стремится больше не к чему. Преподавание младшим – один из вариантов продолжения карьеры.

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