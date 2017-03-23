Страшное ДТП произошло во Владивостоке

Один человек погиб

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Ночью в среду, 22 марта, во Владивостоке произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает РИА VladNews.

Транспортное происшествие произошло в районе улицы Адмирала Юмашева. Участниками ДТП стали Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Aristo.

По предварительным данным, джин на скорости въехал в седан, в результате чего от полученных травм водитель легковушки скончался.

В настоящее время все подробности автокатастрофы устанавливаются.

Семья погибшего просит помощи у свидетелей ДТП, так как существует несколько версий случившегося.

С любой имеющейся информацией можно обратиться по телефонам: +79089958915 и +79089935852.