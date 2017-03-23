Во Владивостоке без осадков, +7 °C

Сегодня, 23 марта, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае местами небольшие осадки. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха 3...+8°C, сообщает Примпогода.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +5...+7 °C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +6...+8 °C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +6...+8 °C.