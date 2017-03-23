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Часть Владивостока останется без света в четверг, 23 марта

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: Фото:
Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 23 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Адреса: 

Адмирала Фокина ул.1, 14, 20,

Айвазовского ул.40,

Батарейная ул.1,

Бийская ул.26, 26А,

Верхняя ул.11, 13, 14, 15, 16, 17, 9, 12,

Капитана Шефнера ул.2,

Карпинского ул.14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 10,

Кипарисовая ул.4, 4А, 6, 8,

Котельникова ул.7,

Красного Знамени пр-кт.38,

Ладыгина ул.4,

Лазурная ул.11,

Луговая ул.72, 74,

Светланская ул.104, 17,

Спортивная ул.7,

Станичная ул.10А, 11, 8,

Тимирязева ул.31,

Уютная ул.10, 12, 14, 14А, 2, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 8, 9

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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