Школы и детские сады Владивостока начинают готовить к новому учебному году

Продолжатся ремонтные работы

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Мероприятия по пожарной безопасности, установка камер наблюдения, нанесение дорожной разметки, ремонт и приобретение новой мебели в школы и садики - вот примерный список вопросов, который сегодня обсудили в ходе межведомственной комиссии по подготовке муниципальных учреждений образования к новому учебному году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Провела заседание заместитель главы администрации Наталья Мальцева.

В состав межведомственной комиссии входят специалисты городской администрации, Роспотребнадзора, сотрудники МЧС и полиции, представители профсоюзных организаций. Общими усилиями им предстоит подготовить образовательные учреждения к учебному процессу. Но основную часть работы, как и все предыдущие годы, будут осуществлять специалисты управления образования администрации Владивостока.

Например, в этом году в школах и детских садах продолжатся ремонтные работы. Запланированы мероприятия по замене электрики, по огнезащитной обработке чердаков, закупке огнетушителей, а также промывка и опрессовка систем отопления. В ряде школ и детских садов будут заменены мебель и оборудование для пищеблоков.

Без внимания не останется благоустройство прилегающей к учреждениям образования территории, особое внимание будет уделено ремонту дорог и лестниц рядом со школами и детскими садами, будет обновлена дорожная разметка.